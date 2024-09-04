إنجاز 21% من مشروع «فيل 11» في مدينة مصدر

كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري « عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مؤخرًا في مدينة مصدر في أبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أنها أنجزت 21% من الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، والذي تم الإعلان عن إطلاقه بداية العام الحالي، وذلك وفقًا لمؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت «برتفيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع يعكس حرص الشركة على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027.

وأشارت الشركة إلى أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة وفي السوق العقاري بالإمارات. كما تعتزم الشركة الكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع العقارية في مناطق متميزة في أبوظبي خلال الفترة القليلة المقبلة، على رأسها مدينة مصدر ومنطقة «ياس باي» في جزيرة ياس، مما يلبي تطلعات شرائح متنوعة من المستثمرين في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات في أبوظبي.

وأكدت “برتفيل للتطوير العقاري” التزامها بتوسيع أعمالها في أبوظبي، وتطوير مشاريع عقارية جديدة تضم أحدث الخدمات والحلول المستدامة والابتكارات، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية وتصاميم متميزة بأسعار تنافسية، مما يعزز من مكانتها في السوق العقاري في الإمارات.

يمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.

ويضم المشروع 122 موقفًا للسيارات، تشمل 8 أماكن مخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مواقف سيارات للزوار وأصحاب الهمم.

كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة تشمل حمام سباحة كبير، وحمام سباحة مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربع، و4 مصاعد، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربع، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربع، مع طاولة تنس -الطاولة ،وشاشة خارجية.

تتألف وحدات المشروع من شقق بغرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة بغرفتي نوم ضمن طابق واحد (سيمبلكس)، و61 وحدة بغرفتين ضمن طابقين (دوبلكس)، و7 وحدات دوبلكس مؤلفة من 3 غرف، و4 وحدات مؤلفة من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات دوبلكس مؤلفة من 4 غرف.