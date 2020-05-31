العبار يدعو تجّار التجزئة للتأقلم مع المرحلة الجديدة بعد فتح الاقتصاد

المصدر: مدحت السويفي - دبي

دعا رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبّار، تجار التجزئة الى التعامل بجرأة مع المرحلة الجديدة بعد فتح الاقتصاد.

وأكد في بيان حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن "إعمار" تستمع لآراء وملاحظات التجار وتحاول تبني أفكار ونماذج جديدة ومبتكرة في الأعمال، بما يمكّن الشركة من تذليل كل العقبات وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات التي يواجهونها.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبّار، "إنه وفي الوقت الذي بدأت فيه الإمارات الخروج من براثن أزمة (كوفيد-19) بشكلٍ تدريجي، فإن المرحلة الحالية تتطلّب جرأةً أكبر ومرونةً أكثر للتأقلم مع المعطيات التي فُرضت على الجميع في الوقت الراهن، جاء ذلك خلال مؤتمرٍ مرئيٍ خاص عبر الفيديو تحدّث فيه العبّار اليوم الأحد إلى أكثر من 9 من تجّار التجزئة، وسلّط فيه الضوء على التوجّهات المستقبلية لـ"إعمار" خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الشركة لطمأنة عملائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأعمال الى طبيعتها.

وأَضاف: "لقد كنّا نستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ونستفيد منها، ويمكننا الآن أن نمهّد أمامكم الطريق لمواصلة أعمالكم التجارية في بيئةٍ أكثر أماناً، وسنواصل نهجنا المتمثّل في التحوّل نحو تبنّي نماذج جديدة ومبتكرة في الأعمال، بما يمكّننا من تذليل كل العقبات وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات التي تواجهونها".

وأكّد العبّار أنّ الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات منذ بواكير الأزمة، من الفحوص المكثّفة للوباء وحتّى فرض برنامج التعقيم الوطني، كان لها الدور الأكبر في سرعة التحوّل نحو التخفيف من صرامة تلك التدابير، ما يعكس التعامل المسؤول الذي أظهرته دولة الإمارات وحكمة قيادتها في التعاطي مع الأزمة على نحوٍ لفت أنظار العالم إعجاباً بم تمّ إنجازه.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن نكون أكثر جرأةً وقدرةً على التأقلم مع المرحلة المقبلة، مع ضرورة الإبقاء على الحذر للتعامل مع أية أوضاعٍ طارئة في المستقبل، ويجب أن نتحلّى بالشجاعة وأن نستمر في مزاولة أعمالنا في هذه البيئة الجديدة. ولاشكّ في أن الأزمة عزّزت من حاجتنا لتسريع تبنّي العديد من البرامج التي تتضمّن مبادرات التحوّل الرقمي وخدمة العملاء وبرامج الولاء، إلى جانب تطبيق نماذج جديدة لزيادة كفاءة الأعمال وتنويع قاعدتها".

وفي الوقت الذي فتح فيه "دبي مول" أبوابه مجدّداً أمام زوّاره، واستعادت الوجهات الترفيهية أنشطتها مع اتباع التدابير الوقائية اللازمة، قال العبّار إنه كان من الضروري العمل عن كثب مع الشركاء التجاريين في صياغة توجّهات الفترة المقبلة، ورسم معالمها بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

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