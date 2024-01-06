3 أيام مع كرنفال شرطة دبي في «سيتي ووك»

أطلقت شرطة دبي «كرنفال شرطة دبي» الذي يتواصل على مدار ثلاثة أيام في «سيتي ووك»، ويستعرض الكرنفال المشاريع المستقبلية مع أحدث التطوّرات في مجال السلامة والتكنولوجيا في تجربة رائعة بانتظاركم في أجواء احتفالية مجانية تنبض بالحياة مع الفرق والاستعراضات الموسيقية الحيّة.

سيعيش سكان دبي وزوّارها رحلة الابتكار مع شرطة دبي، حيث سيتم الكشف عن أحدث مشاريع شرطة دبي الرائدة، وإظهار التزامها بأعلى معايير السلامة مع فرصة الإطلاع على أحدث التقنيات التي تستخدمها لتطبيق القانون.

وسيستمتع الجمهور كذلك بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي ستؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية ضمن أجواء احتفالية.

أما عشّاق السيارات، فتنتظرهم تجربة استثنائية مع مجموعة من السيارات الرائعة التي تمتلكها شرطة دبي والمعروفة بسرعتها وكفاءتها الفائقة. ومن المتوقع أن يكون اليوم الأخير من كرنفال شرطة دبي والموافق 7 يناير حدثاً استثنائياً، حيث سيشهد انطلاق موكب يضم خيّالة الشرطة، وفرق الموسيقى الجوّالة، وأروع السيارات، وغيرها في «سيتي ووك». فيما سينطلق الموكب في الساعة 7:30 مساءً من كوكا كولا أرينا، ليجوب شارع السعادة. كما يمكنكم مشاهدة الدرّاجات النارية، ومركبات الإنقاذ وكذلك التدخل السريع، إلى جانب السيارات الكلاسيكية وحماية كبار الشخصيات، ودورية «غياث» و150 من طلاب شرطة دبي وهم يجولون في الشارع في موكب مذهل.