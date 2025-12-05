قرعة كأس العالم 2026.. المغرب مع البرازيل والأردن على موعد مع «ميسي»

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي سحبت اليوم الجمعة، في واشنطن عن مجموعات متباينة للمنتخبات العربية، أقواها للمنتخب الأردني الذي سيصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، والجزائر والنمسا، تليها قوة مجموعة المنتخب المغربي الذي يواجه نظيره البرازيلي المدجج بالنجوم، وهايتي واسكتلندا.

وجاء المنتخب السعودي في مجموعة إسبانيا، الرأس الأخضر، الأوروغواي، والمنتخب المصري في مجموعة متوازنة برفقة بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، وحل المنتخب القطري في مجموعة أسهل نسبياً مع كندا، وسويسرا و(الفائز بين إيطاليا - إيرلندا الشمالية وويلز- البوسنة والهرسك)، أما المنتخب التونسي فجاء في مجموعة هولندا، اليابان، (الفائز بين أوكرانيا - السويد وبولندا - ألبانيا).

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وسيلتقي في اللقاء الافتتاحي منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، بينما يستضيف ملعب «ميتلايف» قرب نيويورك المباراة النهائية.

وستقام النهائيات العالمية المرتقبة في 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، 2 في كندا)، ويتأهل إلى دور الـ32 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

يذكر أن أربعة منتخبات ستتأهل من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيكيا، الدنمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

وستتنافس ستة منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

وتالياً نتائج القرعة كاملة..



المجموعة الأولى

المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، (الفائز بين الدنمارك - مقدونيا الشمالية وتشيكيا - إيرلندا).

المجموعة الثانية

كندا، (الفائز بين إيطاليا - إيرلندا الشمالية وويلز- البوسنة والهرسك)، قطر، سويسرا

المجموعة الثالثة

البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا

المجموعة الرابعة

أميركا، الباراغواي، أستراليا، (الفائز بين تركيا - رومانيا وسلوفاكيا - كوسوفو).

المجموعة الخامسة

ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور.

المجموعة السادسة

هولندا، اليابان، (الفائز بين أوكرانيا - السويد وبولندا - ألبانيا)، تونس.

المجموعة السابعة

بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة

إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي

المجموعة التاسعة

فرنسا، السنغال، (الفائز بين العراق وبوليفيا - سورينام)، النرويج.

المجموعة العاشرة

الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن.

المجموعة 11

البرتغال، (الفائز بين الكونغو الديموقراطية وكاليدونيا الجديدة - جامايكا)، أوزبكستان، كولومبيا.

المجموعة 12

إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.