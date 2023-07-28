فريق طبي بدبي ينقذ حياة مريض شاب توقف قلبه 22 دقيقة

تمكن فريق طبي في مستشفى التداوي بدبي بالتعاون مع طاقم من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة مريض شاب، توقف قلبه كليا لأكثر من 22 دقيقة.

واستقبل فريق (اسعاف دبي) بلاغا بتعرض المريض (محمد. م) الذي يبلغ من العمر 29 عاما، لأغماء كامل، وخلال دقائق وصل فريق الإسعاف، وبعد فحصه تبين اصابته بسكتة قلبية، فتم اجراء الإسعافات الأولية له اثناء نقله لقسم الطوارئ بمستشفى التداوي، وفور وصوله للمستشفى واجراء الفحوص له، تبين اصابته بجلطات رئوية حادة أدت لتوقف القلب كليا واصابته بقصور شديد في التنفس، فتم اجراء إنعاش قلبي سريع له بالصدمات الكهربائية المتكررة حتى استعاد النبض.

وخلال دقائق تم إدخال المريض لغرفة العمليات واجراء قسطرة قلبية عاجلة مع إعطائه مذيبات للجلطة، وتم وضعه بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقال رئيس قسم القلب واستشاري طب القلب التداخلي بالمستشفى الدكتور سلمان عدي إن حالة المريض كانت حرجة جدا، وكانت نسبة الوفاة عالية جدا بسبب ضعف العضلة القلبية والقصور التنفسي، ما تطلب تدخلا طبيا سريعا لإنقاذ حياته واستعادة النبض، لذلك أجرى الطاقم الطبي عملية قسطرة قلبية ورئوية في الحال، ثم نقل المريض للعناية المركزة تحت الرقابة الطبية الكاملة، ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي، حتى استقرت حالته واسترد وعيه.

وأضاف "خلال العلاج تبين إصابة المريض بالتهابات شديدة، وتجرثم في الدم، فتم التعامل مع حالته بالمضادات الحيوية اللازمة، حتى تحسنت حالته، وعاد التنفس الطبيعي".

وأكمل الطبيب تحسنت حالة المريض كليا، واسترد عافيته وخرج من المستشفى وعاد لبيته بحالة مستقرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر إن حالة المريض محمد كانت معقدة واستدعت تدخلا طبيا مكثفا وعاجلا من أطباء الطوارئ والقلب والصدر، إضافة الى عناية طبية بأحدث المعدات والتقنيات الطبية في مستشفى التداوي.

وأضاف بفضل الجهد المشترك من الطواقم الطبية بمختلف التخصصات، تعافى المريض وأسترد قدرته على التنفس بصورة طبيعية، مشيرا الى أن سرعة تدخل فريق الإسعاف وأطباء المستشفى أنقذوا حياته من موت محقق.