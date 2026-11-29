وكالات

أعلنت باكستان أنها سترسل قوات إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان، أن القوات ستنفّذ مهامها داخل الأراضي السعودية، بموجب ترتيبات التعاون الدفاعي القائمة بين البلدين، من دون الكشف عن عدد الجنود أو طبيعة مهامهم أو مدة انتشارهم.

وجاء الإعلان بعد يومين من اجتماع مسؤولين عسكريين ودفاعيين من باكستان وتركيا والسعودية في إسلام آباد، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للرياض، بموجب اتفاق ثلاثي ينص على أن أي هجوم على أحد الأطراف يُعدّ هجوماً على الجميع.

ودعمت الدول الثلاث الجهود الدبلوماسية أيضاً لتخفيف التوترات الإقليمية.

وأكد بيان اليوم الأحد مجدداً التزام باكستان بحماية أمن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف أن القوات ستعزز القدرات الدفاعية السعودية وسط “تصاعد المخاوف الأمنية”.

وأضاف البيان “ستتولى القوات مسؤوليتها المكلفة بها داخل الأراضي السعودية، بموجب التزامات متفق عليها وفي الإطار المؤسس للتعاون الدفاعي وسيساهم هذا الانتشار في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وسط تصاعد المخاوف الأمنية”.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد قال سابقاً إن باكستان ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” للدفاع عن المملكة ضد هجمات جماعة الحوثي.