بيورا (البيرو) – أ.ف.ب

شهدت مناطق عدة في البيرو والإكوادور، أول من أمس، فيضانات واسعة النطاق جراء هطول أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة «النينيو» المناخية، التي بلغت مستويات استثنائية من الشدة، ما تسبب في أضرار مادية واسعة وتشريد عدد من السكان. وفي مدينة بيورا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه شمال البيرو، غمرت المياه الشوارع، وبلغ ارتفاعها نحو نصف متر، عقب هطول أمطار غزيرة استمرت 12 ساعة، وبدأت الخميس.

وقال رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني، لويس فاسكيز، لإذاعة «آر بي بي»، إن نحو 2000 أسرة تضررت جراء الأمطار في بيورا، وفق حصيلة أولية.

وفي منزل بيير غارافيتو بحي سانتا مارغاريتا في المدينة، طفت الثلاجة فوق مياه الفيضانات، فيما قال: «هذه أول موجة أمطار غزيرة ناجمة عن ظاهرة النينيو، وانظروا إلى ما حل بنا. لقد فقدت كل شيء، وهذا حال جميع سكان الحي».

البيرو شهدت فيضانات واسعة النطاق تسببت في أضرار مادية وتشريد عدد من السكان. أ.ف.ب (AFP)

وأرجأت رئيسة البيرو، كيكو فوجيموري، زيارة كانت مقررة إلى كولومبيا على خلفية التطورات، معلنة عزمها التوجه إلى المناطق المتضررة.

وأعربت الممرضة ييران سيسبيديس موراليس (26 عاماً) عن قلقها إزاء أوضاع كبار السن والأطفال في المنطقة، وقالت وهي تحمل بعض أغراضها داخل كيس بلاستيكي أسود: «هناك أشخاص لا يستطيعون حتى مغادرة منازلهم». وأعلنت البيرو والإكوادور، إلى جانب دول أخرى في أميركا اللاتينية، حالة الطوارئ الوطنية بسبب تداعيات ظاهرة «النينيو».

وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار في مناطق مختلفة من العالم.

وفي الإكوادور، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة المخاطر، الجمعة، وفاة 34 شخصاً وتضرر نحو 47 ألفاً جراء الأمطار الغزيرة المرتبطة بالظاهرة.

وفي مدينة مانتا غرب البلاد، رصدت وكالة فرانس برس سكاناً يحاولون التنقل وسط المياه التي وصل ارتفاعها إلى مستوى الصدر.

وقالت فرناندا نافاريتي (41 عاماً) للوكالة: «نحن غارقون في الوحل منذ أربعة أيام»، مشيرة إلى أنها لم تشهد فيضانات بهذا الحجم منذ فترة طويلة.

وأضافت أن قنوات الصرف الصحي فاضت أيضاً، ما تسبب في انتشار روائح كريهة، موضحة أنها فقدت أثاثاً وملابس وأجهزة منزلية جراء الفيضانات.