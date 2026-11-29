على مدى أكثر من سبعة عقود، استندت سياسة كوريا الجنوبية تجاه جارتها الشمالية إلى افتراض إمكان تحقيق إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية في نهاية المطاف، رغم بُعد هذا الهدف وغياب خريطة طريق واضحة لتجاوز العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيقه.

ومن جانبها، ظلت كوريا الشمالية متمسكة، في السابق، بفكرة إعادة التوحيد، لكنها رفضت أن يتحقق ذلك من خلال الاندماج في النظام السياسي الكوري الجنوبي.

غير أن هذا الموقف شهد تحولاً جذرياً في عام 2024، عندما أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده لم تعد مهتمة بإعادة التوحيد، ووصف كوريا الجنوبية بأنها «دولة معادية».

كيم جونغ أون وصف كوريا الجنوبية بأنها «دولة معادية». من المصدر

كما حُذفت الإشارات المتعلقة بإعادة التوحيد من الدستور الكوري الشمالي في وقت سابق من العام الجاري. وبات الكوريون الشماليون يتجنبون الإشارة إلى إعادة التوحيد أو إلى الهوية العرقية المشتركة، التي شكلت لعقود إحدى الركائز الأساسية للدعوة إلى توحيد البلدين.

وفي المقابل، يتزايد التردد، بل عدم الاكتراث أحياناً، تجاه فكرة إعادة التوحيد في أوساط الكوريين الجنوبيين. وفي ظل هذه التحولات، يبرز سؤال جوهري: إذا لم تعد إعادة التوحيد هدفاً مشتركاً، فما الذي ينبغي على كوريا الجنوبية السعي إلى تحقيقه في علاقتها بجارتها الشمالية؟

وتباينت مواقف الإدارات الكورية الجنوبية المتعاقبة تجاه بيونغ يانغ، إذ تبنت بعضها سياسة الانفتاح والحوار مع فرض شروط مسبقة محدودة، كما تجسد في «سياسة الشمس المشرقة» التي أطلقها الرئيس الكوري الجنوبي السابق كيم داي جونغ، بينما ركزت إدارات أخرى على الردع وممارسة الضغوط بهدف تغيير سلوك كوريا الشمالية.

وعلى الرغم من اختلاف أدوات التعامل، انطلق النهجان من افتراض أن الكوريين على جانبي الحدود ينتمون إلى أمة واحدة ينبغي إعادة توحيدها.

وينعكس هذا التصور في الدستور الكوري الجنوبي، الذي يعتبر شبه الجزيرة الكورية جزءاً من أراضي البلاد، كما تتعامل الدولة مع القادمين من كوريا الشمالية بطريقة تختلف جوهرياً عن تعاملها مع المهاجرين الآخرين.

لكن مواقف الرأي العام في كوريا الجنوبية تجاه إعادة التوحيد شهدت تحولاً ملحوظاً. فوفقاً لبيانات استطلاع أجراه «المعهد الكوري للتوحيد الوطني»، سجل استطلاع عام 2025 أول مرة لا تعتبر فيها أغلبية المشاركين إعادة التوحيد أمراً ضرورياً، إذ بلغت نسبة المؤيدين لضرورته 49%، واستمر الاتجاه نفسه في عام 2026، مع تراجع النسبة إلى 48.2%.

وتوصلت استطلاعات أخرى إلى نتائج مماثلة، فقد أظهر استطلاع أجراه معهد دراسات السلام والتوحيد التابع لجامعة سيؤول الوطنية في وقت سابق من العام الجاري أن 39% فقط من المشاركين يرون أن إعادة التوحيد أمر ضروري.

وبدأ الكوريون الجنوبيون يميزون بصورة متزايدة بين «الهوية العرقية المشتركة» و«المجتمع السياسي المشترك»، ففي السابق، استندت الدعوات إلى إعادة التوحيد بدرجة كبيرة إلى الاعتقاد بأن الكوريين في الشمال والجنوب ينتمون إلى أمة عرقية واحدة، إلا أن الأبحاث بدأت تشكك بصورة متزايدة في هذا الأساس.

وتشير استطلاعات الرأي خلال العام الجاري إلى اتجاهات مماثلة، إذ يرى 56% من المشاركين أن سكان الكوريتين ينتمون إلى العرق نفسه، في حين يعتبر 65% منهم البلدين دولتين منفصلتين.

ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين مفهوم «التراث المشترك» و«الانتماء السياسي» لدى شريحة من الكوريين الجنوبيين، وهو توجه يظهر أيضاً في طريقة تعاملهم مع مجموعات عرقية كورية تعيش خارج شبه الجزيرة، مثل «الجوسونجوغ»، وهم الكوريون العرقيون القادمون من الصين، و«الكوريو-سارام»، وهم الكوريون العرقيون القادمون من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وفي ضوء هذه التحولات، ينبغي لسيؤول مراجعة مدى توافق سياساتها مع توجهات الرأي العام. ورغم أن القادة السياسيين قادرون على التأثير في مواقف الجمهور وتشكيلها، كما أظهرت القمة التي جمعت الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي إن، بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون عام 2018، فإن تمسك الحكومة المستمر بفكرة أن إعادة التوحيد هي «النتيجة الحتمية الوحيدة» قد يحرمها فرصة ترسيخ «التعايش السلمي» باعتباره خياراً بديلاً، خصوصاً في ظل تزايد قبول هذا الخيار لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

وتكتسب المرونة أهمية كبيرة بالنسبة إلى سيؤول، إذ قد يكون من السابق لأوانه الجزم بأن بيونغ يانغ تتجه نحو الانفصال الدائم، أو أن موقفها الحالي لا يعدو كونه خطوة استراتيجية، فالتخلي عن خطاب «المجتمع المشترك» يتيح للنظام الكوري الشمالي التعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها خصماً أجنبياً، بدلاً من اعتبارها طرفاً تربطه به روابط أخوية وتاريخية.

وقد يؤدي هذا التحول أيضاً إلى تقليص أهمية كوريا الجنوبية في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية. وفي المقابل، قد تكون بيونغ يانغ بصدد اختبار نهج تفاوضي مختلف، يقوم على التعامل مع قدراتها النووية باعتبارها أمراً واقعاً غير قابل للتفاوض.

وفي عام 2020، دمرت كوريا الشمالية، مكتب الاتصال المشترك في مدينة كايسونغ، الذي أُنشئ عقب القمة التي جمعت مون جاي إن، وكيم جونغ أون. وفي عام 2024، دمرت أجزاء من الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط بين البلدين، في خطوة عكست توجهها نحو قطع العلاقات.

وفي سبتمبر الماضي، أدت انفجارات ألغام أرضية إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، فيما نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عن الحادث. وفي أكتوبر الماضي، هددت كوريا الشمالية باستئناف بث دعايتها عبر مكبرات الصوت في المنطقة منزوعة السلاح، وبنشر مزيد من الأسلحة في تلك المنطقة.

ورغم عدم اندلاع مواجهات واسعة النطاق حتى الآن، ينبغي لكوريا الجنوبية عدم افتراض أن تخلي بيونغ يانغ عن هدف إعادة التوحيد سيجعل العلاقات بين البلدين أكثر استقراراً أو قابلية للتنبؤ، لمجرد أن الشمال لم يعد يعلن سعيه إلى تحقيق تكامل سياسي مع الجنوب.

وفي نهاية المطاف، قد تحتاج كوريا الجنوبية إلى إعادة صياغة مسؤولياتها تجاه الكوريين الشماليين، فحتى إذا بدأ سكان البلدين ينظرون إلى بعضهم باعتبارهم «جيراناً» بدلاً من «إخوة»، فإن ذلك لا يلغي التحديات المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية، والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أو تحديد آليات التعامل مع الكوريين الشماليين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية.

إن رفض كوريا الشمالية فكرة إعادة التوحيد لا يعني بالضرورة أن تحذو كوريا الجنوبية حذوها، لكن ينبغي لسيؤول ألا تجعل سياستها تجاه جارتها رهينة لنتيجة لا يرغب فيها النظام الكوري الشمالي، ولا حتى كثير من مواطني كوريا الجنوبية أنفسهم. عن «آسيا تايمز»

• رفضُ كوريا الشمالية فكرة إعادة التوحيد لا يعني بالضرورة أن تحذو كوريا الجنوبية حذوها، لكن ينبغي لسيؤول ألا تجعل سياستها تجاه جارتها رهينة لنتيجة لا يرغب فيها النظام الكوري الشمالي، ولا حتى كثير من مواطني كوريا الجنوبية أنفسهم.