في عام 2009، كنت أعمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودُعيت إلى مأدبة غداء ضمت صانعي السياسات الأوروبيين. وأعلن المتحدث بفخر أن الأزمة المالية أثبتت أن النموذج الاقتصادي الأوروبي أفضل من النظام الأميركي: فالنمو البطيء والمطرد والمنضبط يتفوق على فترات الازدهار والركود. وبعد أقل من 20 عاماً، أصبح هذا النموذج الأوروبي متعثراً، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع.

في الأسواق المالية، هناك مقايضة بين الأمان والعائد. والطريقة الوحيدة للحصول على عائد مرتفع هي الاستثمار في أصول تنطوي على مخاطر خسارة أكبر.

وينطبق الأمر نفسه على الاقتصاد ككل، فكلما سعت الحكومة إلى توفير الأمان واليقين لمواطنيها، قلّ النمو والازدهار اللذان ستشهدهما البلاد. وفي حقبة ما بعد الحرب، اتخذت أوروبا خياراً: الأمان على حساب التوسع الاقتصادي.

واتخذ ذلك القرار، شكل دولة رفاهية كبيرة، ومعاشات تقاعدية سخية، ورعاية صحية مملوكة للدولة، وإجازات مدفوعة الأجر وفيرة.

ويمثل الإنفاق الحكومي 57% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، و50% في إيطاليا، والنسبة نفسها في ألمانيا.

ويبلغ المتوسط في الاتحاد الأوروبي أيضاً 49%. ويقارن ذلك بنسبة 39% فقط في أميركا، على الرغم من أن الإنفاق الأميركي آخذ في الارتفاع.

وتحتاج الحكومات إلى ضرائب أعلى، ما يحوّل الموارد عن القطاع الخاص الأكثر مخاطرة، ولكنه الأسرع نمواً.

المشكلة لا تكمن في حجم الحكومة فحسب، فالدولة التنظيمية الأوروبية موجودة أيضاً للحد من المخاطر. وهي تهدف إلى توفير مزيد من الأمان في مواجهة تقلبات السوق العالمية، والمنافسة الأجنبية، وتغير المناخ، وفقدان الوظائف.

والآن، تحاول كل من الدول الأوروبية على حدة والاتحاد الأوروبي إدارة الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي، لكنها تخاطر بذلك بحرمان نفسها من النمو السريع.

وأشار تقرير صدر عام 2024 عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى أن التنظيم المفرط يخنق النمو الأوروبي ويجب إصلاحه، لكن تباطؤ النمو هو المسألة الأهم، فاللوائح الصارمة تضحي بالرخاء مقابل اليقين الاقتصادي.

ويعتمد موقع أي دولة على مقياس «الأمان مقابل المخاطرة» إلى حد كبير على ثقافة وقيم مواطنيها. ومع ذلك، غالباً ما لا يدرك الناخبون أنهم قد خاضوا مقايضة على الإطلاق. ويعد السياسيون بأنهم قادرون على توفير الأمن والازدهار، ولكن جانب الازدهار من هذه المقايضة لا يتحقق أبداً.

وأصبحت حدود الاقتصادات الأوروبية الآمنة ذات النمو المنخفض واضحة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وشيخوخة السكان.

والطريقة الوحيدة لهذه الدول للوفاء بالتزاماتها هي من خلال مزيد من النمو، لكن هاجس الأمان يقوض هذا الجهد. ولا خيار أمام أوروبا سوى تحمل المزيد من المخاطر.

وتتجه الولايات المتحدة نحو وضع مشابه، ولطالما جعل انفتاح أميركا على المخاطرة منها دولة رائدة في مجالي النمو والابتكار. ولكن في الآونة الأخيرة، حذت أميركا حذو النموذج الأوروبي من خلال توسيع نطاق الحكومة الفيدرالية وزيادة المزايا الممنوحة للطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا.

ويرغب بعض السياسيين في تقديم المزيد، وقد أيد العديد من الديمقراطيين برنامج «الرعاية الطبية للجميع». ولا يبدو أن أياً من الحزبين مهتم حقاً بتقليص الاستحقاقات الاجتماعية، ويبدو أن كلا الجانبين يرغب في فرض مزيد من التنظيم على الذكاء الاصطناعي وزيادة ملكية الحكومة للاقتصاد.

ومثل الأوروبيين، سيدرك الأميركيون في نهاية المطاف أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة اقتصاد منخفض المخاطر. وسيكون ذلك أمراً صعب القبول، خاصة أن المسؤولين المنتخبين قد وعدوا بعكس ذلك لفترة طويلة.

وليس من المستغرب أن يقوم الشباب بأعمال شغب في أوروبا، وأن العديد من الشباب الأميركيين يضعون الاشتراكية في مكانة مثالية، فقد وُعدوا بما هو مستحيل.

وقيل لهم إنهم إذا التحقوا بالمدارس المناسبة، وحصلوا على الوظائف المناسبة، فسيتمكنون من تحقيق الأمن الاقتصادي، وكسب دخل يفوق دخل آبائهم. ولم يكن تحمل المخاطر المحسوبة جزءاً من المعادلة.

وأجرت شركة «ديلويت» مؤخراً استطلاعاً للرأي شمل جيلي الألفية و«زد» في أنحاء العالم، حول ما يتطلع إليه المشاركون في حياتهم المهنية. وبفارق كبير، تفوق «النمو المطرد» على «التقدم السريع».

وبدلاً من المطالبة بتخفيف القيود التنظيمية والمسؤولية المالية، يطالب الشباب بسياسات تركز بشكل أكبر على الأمان: ضوابط على الأسعار والإيجارات، ومزيد من مزايا الرعاية الاجتماعية للطبقة الوسطى، ورعاية صحية مجانية، ومشاركة الحكومة في الصناعات الحيوية، وتباطؤ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.

ولن تؤدي هذه المطالب إلا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية القائمة. وغالباً ما يكون الأمان ترفاً باهظ التكلفة. وبدلاً من تقديم المزيد من الضمانات، ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا تهيئة بيئة تشجع على المخاطرة. وإلا، فلنتوقع المزيد من الاحتجاجات. أليسون شراغر* *زميلة معهد مانهاتن ومتخصصة في المخاطر الاقتصادية والسياسية. عن «واشنطن بوست»

• التنظيم المفرط يخنق النمو الأوروبي، ويجب إصلاحه. لكن تباطؤ النمو هو المسألة الأهم، فاللوائح الصارمة تضحي بالرخاء مقابل اليقين الاقتصادي.