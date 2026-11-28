أ ف ب - باريس

تقدّمت اثنتان من نقابات شركة ”مطارات باريس“ بإشعار بإضراب يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر المقبل، أي في مستهل عطلة عيد الميلاد في فرنسا، دعماً لمطالب تتعلق بالتوظيف والأجور، وفقاً لمنشور على فيسبوك.

وجاء في هذا المنشور الذي أوردته نقابة ”الكونفدرالية العامة للعمل“ (سي جي تي) الجمعة على صفحتها أن فرعها وفرع نقابة ”فورس أوفريير“ في شركة ”مطارات باريس ”تقدّما بإشعار بإضراب يمتد من الخامسة صباح الخميس 17 ديسمبر (04,00 بتوقيت غرينتش) إلى منتصف ليل (23,00 بتوقيت غرينتش) الأحد 20 ديسمبر.

ومن أبرز ما تطالب به النقابتان زيادة قدرها 20 في المئة في بدل التنقّل بين المنزل والعمل الذي يتقاضاه الموظفون، إضافة إلى منح علاوة وقود قدرها ألف يورو. كذلك تدعو النقابتان إلى ”تعيينات فورية في كل الوظائف الشاغرة في الإدارات كافة“.

وحمّلت النقابتان إدارة المجموعة التي تتولى تشغيل مطارات باريس ومنطقتها وأبرزها رواسي وأورلي ”مسؤولية فشل المفاوضات“، ممهلة إياها ”23 يوماً للعودة إلى رشدها والتراجع عن موقفها... وإلا فسيتعيّن عليها وحدها تحمّل التبعات... على حركة النقل الجوي“.

ولم تُبدِ إدارة مجموعة ”مطارات باريس“ أي ردّ فعل فوري لدى اتصال وكالة فرانس برس بها.