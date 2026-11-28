بروكسل - أ ف ب

أمرت السلطات البلجيكية بوقف أعمال البناء في مركز بيانات تابع لشركة غوغل في جنوب البلاد، وذلك بسبب غياب تصاريح التخطيط اللازمة، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي الجمعة.

وقال المتحدث باسم سلطات إقليم والونيا نيكولا ييرنو، لوكالة فرانس برس: “رصدنا مخالفة جسيمة، وهي إنشاء مبنى بمساحة ثلاثة هكتارات بشكل غير قانوني”.

ويأتي قرار “وقف الأعمال” في الموقع الذي كان في السابق منطقة تعدين وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 50 هكتاراً، بعد أن اتهمت منظمة غرينبيس شركة غوغل بمواصلة أعمال البناء رغم افتقارها للتصاريح الصحيحة.

وذكرت السلطات الإقليمية أن مفتشين زاروا الموقع الخميس لإبلاغ ممثلي غوغل بضرورة وقف أعمال البناء.

ويشهد هذا المشروع الضخم نزاعاً قانونياً منذ اشهر بعد أن تقدمت غوغل بطلب لتعديل تصريح التخطيط الخاص بها.

ووفقاً لوسائل إعلام بلجيكية، كان التعديل يهدف إلى السماح باستخدام نظام تبريد لمنشآت مركز البيانات يعتمد على سحب المياه من نهر سامبر المجاور، في حين أن التصميم الأصلي للمشروع يعتمد على التبريد بالهواء.

وأثار هذا المقترح معارضة محلية، لا سيما في ظل موجات الحر الحادة، ما زاد من المخاوف بشأن استنزاف مياه النهر، وهو ما دفع بالمسؤولين الإقليميين إلى رفض طلب التعديل.

وطعنت غوغل في هذا القرار أمام القضاء، ومن المقرر عقد جلسة استماع في شهر يناير المقبل.