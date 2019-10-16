افتتاح "العنوان فاونتن فيوز" الأحد المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



يبدأ فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز"، أحدث إضافة إلى مجموعة "العنوان للفنادق والمنتجعات"، باستقبال ضيوفه رسمياً في 20 أكتوبر الجاري (الأحد المقبل)، مُعلناً بذلك انطلاق معلم جديد وسط مدينة دبي.

ويعدّ هذا الفندق المكون من 193 غرفة، وجهة مُتميّزة للأعمال وأساليب الحياة العصرية مع موقع استراتيجي داخل منطقة وسط مدينة دبي وهو محور مُتميّز لثلاثٍ من ناطحات السحاب ذات التصاميم المعمارية الرائعة. توفر الأبراج الثلاثة مناظر بانورامية لبرج خليفة - أطول برج في العالم – ومشاهد لعروض نافورة دبي المائية إضافة إلى وجود أكثر من 1200 متجر للبيع بالتجزئة وأماكن الترفيه على بُعد خطوات قليلة في دبي مول.

ويشغل فندق "العنوان فاونتن فيوز" 28 طابقاً من البرج الأوسط، ويتألّق بتصميم مستوحى من نافورة دبي مول، ويحتضن مجموعة من الأعمال الفنية المُصمّمة خصيصاً تحت عنوان المياه جنباً إلى جنب مع ألوان الديكورات الداخلية.

ويُشكل فندق "العنوان فاونتن فيوز" إضافة مُميّزة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات العنوان الستة في دبي: العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مارينا، العنوان مونتغمري و بالاس وسط المدينة.