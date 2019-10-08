شركة الهاشمية تفتتح معرض بوتيك كوهلر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شركة كوهلرالعالمية والرائدة في تصميم وتصنيع منتجات المطابخ والحمامات، وبشراكتها القائمة مع شركة الهاشمية، تفتح أبوابها لصالة عرض بوتيك تقع في قلب مدينة أبوظبي في شارع الشيخ راشد بن سعيد.

تعتزُّ كلٌّ من شركتيّ كوهلروالهاشمية بشراكتهما الطويلة والتي يزيد عمرها عن 35 عاماً. على مدار السنين، التزم فريق عمل الهاشمية المتخصص، بخلق تجربة معيشيّة فاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع منتجات كوهلرالعالية الجودة و المُحتفى بها عالمياً.

يتعزّز هذا الالتزام اليوم بافتتاح صالة عرض بوتيك، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

تقدم صالة العرض مجموعة من أحواض الحمامات المزخرفة من إصدارات تصاميم الفنانين، والتي صُنعت من مواد طبيعية وباستخدام طرق تم تناقلها عبر الأجيال. و تكريماً لجماليّة موادها الخام الكامنة، يقوم مصممو وحرفيو كوهلر بإبتكار أعمال فنية فريدة، تمكّنكم من سرد قصة تعبّر عن ذوق رفيع في المنازل.

تسلّط صالة عرض البوتيك الضوء على تجربة كوهلرالفاخرة، مُزودةً الزائرين بأبعاد جديدة من تفاصيل التصميمات، وذلك لخلق بيئات غنيّة وديناميكية تُسعد جميع الحواس. كما أن فريق التصميم الداخلي في صالة العرض يساعدكم في تصميم حمّام أحلامكم باستخدام منتجات كوهلرالجريئة والخلّابة.

حضر حفل الافتتاح ضيوف شرف، نائب الرئيس التفيذي جيف لودينسكي، والملحق التجاري راشيل دوران في السفارة الأمريكية في أبوظبي ، كما حضره كلٌّ من رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاشمية عبد الله الهاشمي، إلى جانب ساليل ساداناندان رئيس شركة كوهلر للمطابخ والحمامات، جنوب آسيا والشرق الأوسط و دول شبه الصحراء الأفريقية. كما شهد الحدث أيضاً حشداً من نُخبة المهنّئين الذين حضروا؛ مثل فرح عبد الحميد، زهرة ليلى، حنين عودة وليلى سالم.

وقال رئيس شركة كوهلر، لاري يوين "إن كوهلر؛ ومن خلال شراكتها مع الهاشمية، متفائلة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي على وجه الخصوص، لديها إمكانات هائلة كواحدة من أسواق النمو الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط".

وبعد افتتاح البوتيك، استمتع الضيوف بعشاء فاخر في جناح أبوظبي المميّز في فندق سانت ريجيس. غمر الجناح، ذو التصميم الفاخر، الضيوف بإطلالة 360 درجة على مدينة أبو ظبي الرائعة. و أذهل الحضور مرحاض كوهلرالذكي ®NUMI بميزاته المتطورة.

وقال عبد الله الهاشمي في هذه المناسبة: "لقد اخترنا واحد من أكثر الشوارع مركزية في المدينة كموقع لصالة العرض الجديدة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن الفخامة والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تعدُّ صالة العرض مركزاً مُلهماً لإشعال الأفكار الإبداعية، لتحقيق أسلوب حياة حديث وتصميمات معمارية رائعة للممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء. "

كانت مهمة كوهلر دائماً المساهمة في تحقيق مستوى أعلى من رفاهية العيش للعملاء الذين يقومون بتجربة منتجاتها وخدماتها. أضاف ساليل ساداناندان "هدفنا هو إلهام وإسعاد عملائنا، حيث تضمن كوهلرأن تُبرز في منتجاتها وخدماتها دائماً الجمال والجودة العالية وسخاء التصاميم المخصصة بشكل شخصيّ لكلّ عملائنا، فمن خلال صالة عرض بوتيك كوهلر، تأمل كوهلر أن تستمر في إلهام وتعزيز الحياة الأنيقة لعملائنا في الشرق الأوسط".

تتميز صالة العرض الجديدة بمجموعة متنوعة من منتجات كوهلر، ومن ضمنها:

مجموعة داتش ماستر

الجديد من مجموعة Artist Editions™ ذات الشعبية العالمية، أحواض" Midnight Floral™ " داتش ماستر التي تلفت الأنظار بتصميمها المستوحاة من االطبيعة و الزهور المذهلة في أشكالها المورقة، والتي تضبط المزاج المناسب وتعبر عن الذوق الرفيع.

مجموعة مراكش

تمت تسمية تصميم حوض مراكش تيمّناً بعاصمة المغرب التاريخية، وتم استلهامه من فن العمارة المغاربية الموجود في هذه المدينة السحرية، والتي كانت محطّة مهمة على طريق تجاري رئيسي يصل بمدينة تمبكتو التاريخية الشهيرة. يقوم التصميم باستحضار تصاميم الفسيفساء الموجودة في باحات البيوت المغربية.

مجموعة كامالا

مستوحاة من طبول الأمطار القبليّة القديمة في جنوب شرق آسيا، يُغطي الحوض نقوش متقنة مُشكّلة من نقاط وانحناءات وخطوط ووصلات. ونحو مركز الحوض، تقوم حلقة من الجداول بتوجيه تدفّق الماء إلى الصرف المدمج. و تُظهر أحواض كامالا المصنوعة من البرونزعتاقتها العريقة مع مرور الوقت.

مجموعة Components™ مع لون أومبر

تم تكريم كوهلر مؤخراً بامتياز كبير عن صنابير مياه Components™ مع لون أومبرفي مجال التصميم الداخلي 2018. تستخدم مجموعة Components™ مع لون أومبر لصنابير المطبخ والحمام تقنية مبتكرة تمزج بتدرج ودقة جذابة بين لونين معدنيين، مستلهمةً من عالم الموضة والتصميم العصري. فتأتي تحفة غير مألوفة لا تشبه أي شيء آخر موجود في السوق. تأتي اللمسات النهائية بنمطين: متدرّجاً من لون الذهب الوردي الحيوي إلى لون النيكل المصقول الحيوي، ومتدرّجاً من لون التيتانيوم الحيوي إلى لون الذهب الوردي الحيوي.