أناند: قطاع الفنادق مطالب بتحقيق اقصى استفادة من التسويق الرقمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألقى جي اس أناند، المؤسس والمدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا، الضوء على أهمية وضع استراتيجيات تسعير وترويج فعالة من أجل تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق، وذلك أمام منتدى قيادة الضيافة في معرض الفنادق. وخلال مشاركته مؤخرا في جلسة نقاش حول استرتيجيات الترويج للفنادق، وتحدث أناند عن أهمية التسويق الرقمي والاستفادة القصوى من محرك البحث في الأوقات الحالية.

وردا على سؤال حول "كيف تستطيع العلامات الجديدة أن تحدد استراتيجيات عروضها للضيوف، أكد أناند أن: "تكلفة العمل أكبر بكثير بالنسبة للعلامات المستقلة مثلنا عند مقارنتها بالعلامات العالمية. عندما يتعلق الأمر بالترويج لأنفسنا، علينا أولا أن ننظر إلى الموقع. ليفا مزايا سنتر يتمتع بموقع متميز على مقربة من بعض من أهم معالم دبي وأبرز مناطق الجذب مثل سيتي ووك، مول دبي وبرج خليفة وغيرها. نحن نعرف أسواق المصدر بالنسبة لنا ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، روسيا، فرنسا وألمانيا. بالتالي، استراتيجيتنا التسويقية تتمحور حول تعظيم الاستفادة من هذه الأسواق وفي الوقت نفسه دخول أسواق جديدة".

وحولكيف يستطيع المسافرون الدوليون العثور على فنادق مثل ليفا وهي جديدة في السوق، قال أناند: "هناك الكثير يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الآن كما أننا لدينا مكانة جيدة على معظم المواقع على الإنترنت مثل موقع بوكينج دوت كوم. كذلك، نحن نعمل عن قرب مع عملاء سفر استراتيجيين وشركات إدارة الوجهات في الأسواق الرئيسية. ولكن هل ترسيخ مكانة لأنفسنا يمثل تحديا بالنسبة لنا؟ بالتأكيد، نظرا لأننا لا نمتلك ميزانيات تسويق هائلة مثل العلامات الدولية أو برامج ولاء عملاقة. النقطة الجوهرية هو فهم سلوك المستهلك وما يريده. وترقية شهرتنا عبر الإنترنت لا تقل أهمية نظرا لتأثيرها المباشر على الطلب."

وحول تأثير موقع اير بي أن بي على السوق، أضاف أناند: "اير بي أن بي فاز بحصلة كبيرة من السوق وهذا أمر مؤكد. هل يؤثر موقع اير بي أن بي على المخاطر قصيرة الأجل؟ يؤثر تماما لأن سهولة استخدام البرنامج مبهرة".

وردا على سؤال ماذا يمكنك أن تفعل في هذا الشأن، أوضح أناند: "احتضنهم، اعمل معهم. هناك عدد كبير جدا من الأشخاص المؤثرين في السوق، انت في حاجة إلى التوصل إلى استراتيجيات تفيد علامتك. نحن نعرف أنه سوق شديد التنافسية. دبي سوق رائعة للتعلم منها .. أين هي، وإلى أين تتجه، يتعلق الأمر بأن تكون في متناول الجميع وسوف تظل تنمو كوجهة".