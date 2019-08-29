بيرنارد فانتولي مديرا لفندق "تايم غراند بلازا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت مجموعة تايم للفنادق، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فريقها التنفيذي بتعيين بيرنارد فانتولي مديراً عاماً جديداً لفندق "تايم غراند بلازا" في دبي.

وسيتولى فانتولي في منصبه الجديد مسؤولية الإدارة اليومية والعمليات التشغيلية للفندق المكون من 232 غرفة، بما في ذلك تعيين الموظفين وتطوير مهاراتهم، وإقرار الميزانيات السنوية وضمان تحقيق أعلى مستويات رضا النزلاء، كما سيعمل على وضع خطط استراتيجية من شأنها رفع معدلات الإشغال الفندقي وتعزيز إنتاجية فريق العمل.

يتمتع فانتولي بخبرة كبيرة تمتد على مدى أكثر من 20 عاماً، حيث سبق له أن عمل في أربع قارات حول العالم شغل فيها عدداً من المناصب في قطاع الأطعمة والمشروبات في جميع أنحاء أوروبا والصين ومنطقة البحر الكاريبي، كما تبوأ مناصب إدارية عليا في عدد من العلامات التجارية العالمية في قطاع الضيافة مثل هيلتون وماريوت أثناء عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلده الأم بلجيكا.

علاوةً على ذلك، لدى فانتولي معرفة واسعة بمجموعة تايم للفنادق حيث سبق له أن شغل منصب مدير قسم الأطعمة والمشروبات في المجموعة منذ عام 2014 قبل أن تتم ترقيته مؤخراً ليشغل منصب المدير العام لفندق تايم غراند بلازا.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "إن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بيرنارد إضافةً إلى معرفته العالمية الواسعة وفهمه الصحيح لقطاع الضيافة، ستكون عوامل رئيسية لمواصلة نجاح علامتنا التجارية، في ظل سعينا إلى توسيع محفظتنا الفندقية خلال عام 2019 مع استمرار تحسين عروضنا الحالية. لدينا شغف دائم لتقديم خدمات متميزة وراقية على أعلى المستويات وهو ما سيتعزز من خلال التعيين الأخير لبيرنارد".

من جهته علّق بيرنارد فانتولي على توليه منصبه الجديد قائلا: "لديّ شعور رائع بالعمل مع مجموعة تايم في هذا الوقت الذي تمضي فيه قدماً في خططها التوسعية وتوسيع محفظتها لتضم 20 منشأة فندقية بحلول عام 2025. أنا واثق من أن تجربتي الكبيرة والناجحة في عدد من الأسواق العالمية ضمن قطاع الضيافة، وكذلك توجهاتي المبتكرة، ستساعدني إلى تطوير فريق العمل وإضافة المزيد من الديناميكية لأدائه بما يدعم طموحات المجموعة في النمو ومواصلة تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات النزلاء".