استمرار عروض الصيف في وجهات التجزئة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت وجهات للتجزئة بأبوظبي، المقيمين والزوار للاستفادة من العروض المتنوعة التي تقدمها وجهات ومراكز التجزئة التابعة لشركة الدار العقارية، هذا الصيف، وتتواجد هذه المراكز في مواقع متنوعة في مختلف أنحاء الإمارة، بما فيها شمس بوتيك، ومرسى البطين، وذي بروميناد- القرم الشرقي، وبلازا الحدائق، وبلازا شاطئ المنيرة، والزينة بلازا، والبندر بلازا، والريانة بلازا، حيث ترحّب بالأصدقاء والعائلات للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم وتجارب التسوق والترفيه، مما يجعلها الوجهة المثالية في موسم الصيف.

مرسى البطين

يقع مرسى البطين في أقدم منطقة مأهولة بالسكان في أبوظبي، وقد تم إطلاق مشروع مرسى البطين المتعدد الخدمات في عام 2010 لإعادة إحياء تراث المنطقة، وتقديم جملة من الخدمات والمرافق للمجتمع، ويضم مرسى البطين اليوم العديد من المرافق التي تستقطب الصيادين وكافة شرائح الزائرين، ومنها المجلس الذي يستقبل السكان القريبين والذين يقطنون أيضاً في منطقة الخالدية، ويضم مرسى البطين 275 موقفاً للسيارات، وثلاثة مراكز تجارية وتسعة مطاعم، ويمتد على مساحة 2705 مترمربع.

مطعم ومقهى سلامة

يقدم أطباق من حول العالم تجتمع في مكان واحد. ويقدّم مقهى ومطعم سلامة يومياً حسماً بنسبة 20% من قيمة الفاتورة من الساعة 12:30 وحتى 2:30 ظهراً. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالأطباق الخاصة مثل ماتشسوتو سلامة، وسلطة لحم الجمل المقرمشة، والباييلا بثمار البحر، وغيرها من الأطباق الشهية ضمن قائمة الطعام.

شمس بوتيك – جزيرة الريم

مركز تجاري يقع في منطقة سكنية في قلب جزيرة الريم أبوظبي، حيث يمتد بين أبراج "صن آند سكاي" و"جيت آند آرك تاورز ويضم عدداً من متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية والمطاعم والمقاهي المرموقة. ويقدم باسيليغو، المتخصص في برامج الوجبات الصحية الشهرية، ويقدم حسماً بنسبة 15% على كافة برامجه هذا الصيف، والتي تتضمن أنظمة غذائية متنوعة مثل الكيتو، وخسارة الوزن، ونظام الغذاء النباتي، والباليو.

هيلثي جوسري

يقدم هيلثي جوسري أفضل خلطات السموثي، وأطباق توت الأكاي، وبرامج الديتوكس لتطهير الجسم من السموم، وحمية العصائر، ومخفوق البروتين وغيرها. وفي إطار سعيه لتشجيع الجميع على اتباع نمط حياة صحية، وتحت شعار "مجتمع أفضل وأكثر صحة"، يقدم هيلثي جوسري الآن للمستأجرين في العقارات التابعة للشركة حسماً بنسبة 15% على قائمة الأطباق والعصائر بالإضافة إلى حسم بنسبة 25% على برامج الديتوكس وحمية العصائر مع تطبيق الشروط والأحكام.

سوبر بوكي

يتيح سوبر بوكي لزواره من النباتيين وغير النباتيين الحصول على أطباق سلطة بوكي المعدّة خصيصاً لهم والاستمتاع بحسم 15% على الحجم الكبير. ويقدّم المطعم مجموعة متنوعة من الخيارات التي ترضي كافة الأذواق.

ذي بروميناد - القرم الشرقي

يعتبر ذي بروميناد – القرم الشرقي محوراً تجارياً يتبع نمط الحياة العصرية، ويقع في عقدة القرم الشرقي، والتي تتصل بفندق ومنتجع أننتارا القرم الشرقي، ويضم ذي بروميناد- القرم الشرقي ثمانية مطاعم، ومراكز للاستجمام والعناية بالصحة والجمال وسوبرماركت، ويتميّز ذي بروميناد-القرم الشرقي بتصميمه المستوحى من السوق الإماراتي القديم، ويضم العديد من المساحات المفتوحة والمداخل المقوّسة التي تضفي على المكان خصوصية مميزة تضفي أجواء من الراحة والسكينة على الزائز، إلى جانب إمكانية ممارسة العديد من النشاطات الخارجية ضمن المساحات الخارجية المفتوحة، ويضم ذي بروميناد – القرم الشرقي 30 مرسى للقوارب والتي يتم الوصول إليها عن طريق البر أو البحر، إلى جانب العديد من مواقف السيارات مع توفر خدمة ركن السيارات، وتمتد المراكز التجارية والمطاعم في ذي-بروميناد القرم الشرقي على مساحة 3069 متر مربع، وتضم 64 موقفاً للسيارات، وطابق أرضي.

فلوكا

يتيح فلوكا أبوظبي لرواده الاستمتاع بالصيد الطازج طيلة أيام الأسبوع وسط أجواء ساحرة في القرم الشرقي، ويدعو المطعم عشاق المأكولات البحرية للاستفادة من عرض الغداء الذي يشمل 500 غرام من السمك المشوي أو المقلي إلى جانب ثلاثة خيارات من المقبلات مقابل 95 درهماً فقط، واختتام الوجبة بمغرفة من الآيس كريم.

بوا

يقع مطعم بوا بجوار محمية أشجار القرم، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والأنشطة الترفيهية وسط أجواء دافئة ومرحّبة. ويمكن للزوار الاستمتاع بـ "القائمة الذهبية" لشخصين مقابل 1000 درهم، والتي تشمل خيارين من المقبلات، وطبقين رئيسيين، ونوعين من الحلوى وكأسي كوكتيل. كما يتوفر خيار آخر يتضمن ثلاثة مشروبات ونوعاً من المقبلات ضمن قائمة طعام خاصة، مقابل 100 درهم فقط.

كارلوتشيوز

كارلوتشيوز هو المطعم الإيطالي، والذي يشتهر بأطباقه الاستثنائية والمنتجات المعبأة مباشرة من منتجين متخصصين من مختلف أنحاء إيطاليا. ويمكن للزوار الاستفادة من عرض يوم الاثنين الذي يتيح لهم شراء بيتزا أو باستا والحصول على واحدة أخرى مجاناً.

بلازا الحدائق

يتميّز المركز التجاري بمزيج من التصاميم العربية التقليدية والعصرية، ويقدّم لضيوفه حزمة من المتاجر ومنافذ المأكولات والمشروبات مثل مطعم "جونز ذا جروسر" الشهير عالمياً، إلى جانب "سوبرماركت" بقالة ذات مساحة واسعة، ومختلف الخدمات كأجهزة الصرّاف الآلي، ويضم بلازا الحدائق أيضاً صالونات للرجال والنساء للعناية بالمظهر والجمال.

سيركل كافيه

يستمتع زوار مطعم سيركل كافيه الذي يعتبر ملاذاً حقيقياً للطعام الصحي اللذيذ، بمجموعة رائعة من عروض وجبات الطعام، حيث يمكنهم الاختيار بين الشطائر أو البرجر مع مشروب منعش وحلوى لذيذة. ويتيح للذين يفضلون الخيارات الصحية الاستمتاع بطبق بوكي مع طبق سلطة جانبي من اختيارهم. كما يتوفر لعشاق اللحوم خيارات متنوعة بما في ذلك دجاج مشوي خالي من العظام، أو شاورما، أو دجاج الكاتسو بالكاري، أو ريزوتو أو سلمون مشوي مع مشروب وحلوى من اختيارهم. وتتوفر هذه العروض بسعر تنافسي قدره 59 درهم فقط.

بلازا شاطئ المنيرة

يمتد على الواجهة البحرية مع إمكانية الوصول إليه مباشرة من طريق الشيخ زايد الرئيسي، ويضم مجموعة من المتاجر المطلة على الخليج العربي، والتي تتكامل مع حدائق طبيعية خلابة ونوافير مياه رائعة. وهو محاط بمجموعة من المطاعم التي توفّر إطلالات جذابة على الخليج وأجواء باعثة على الاسترخاء.

وايت أوركيد

هناك اقبال كبير على الورود المنعشة والعطرة في فصل الصيف. ويمكن لمحبي الزهور الاستفادة من حسم يقدمه البوتيك بنسبة 20% على باقات الورود المنسّقة بمناسبة عيد الأضحى، مع التوصيل المجاني إلى جميع أنحاء أبوظبي.

البندر بلازا

تم بناء قسم متاجر التجزئة في مجمّع البندر حول المرسى، لتحظى جميعها بإطلالات رائعة على الخليج العربي، حيث تتكامل مع حدائق ذات مناظر طبيعية جميلة ونوافير مائية مذهلة. وتقع المتاجر التجارية وسط 511 شقة سكنية، ويسهل الوصول إليها مباشرة من طريق الشيخ زايد الرئيسي.

معهد جولي للموسيقى

تعتبر العطلة الصيفية أفضل وقت للأطفال والمراهقين لتطوير مواهبهم وتعلم مهارات جديدة. وفي معهد جولي للموسيقى، يمكن للأطفال تعلّم العزف على آلات موسيقية متنوعة، بما في ذلك البيانو، والجيتار، والطبول، والقيثارة، والكمان، وآلات النفخ الخشبية المختلفة. كما يقدم المعهد أيضاً دروساً في الرقص للأطفال والمراهقين بأنواعه المختلفة مثل الباليه، والهيب هوب، والرقص النقري والرقص المعاصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الاستفادة من حسم بنسبة 10% عند التسجيل مع أشقائهم.

الريانة بلازا

يتمتع الريانة بلازا بموقع مثالي عند تقاطع طريق الشيخ زايد وطريق العين ومطار أبوظبي الدولي، وهو عبارة عن مركز تسوق من ثلاثة طوابق يضم مجموعة من أحدث متاجر التجزئة ويقدم تجربة تسوق وترفيه نابضة بالتنوع والعروض القيّمة. ويوفّر الريانة بلازا لضيوفه مركزاً مجتمعياً متكاملاً ومركز تسوق، حيث يضم أحواض سباحة، ومطاعم، ومسجداً، وصالات رياضية راقية، وملاعب اسكواش، ومرافق ترفيهية على السطح ومتاجر تجزئة.