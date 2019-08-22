"فنادق شذا" تفتح "واحة البداير" في الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم



اعلنت فنادق شذا عن افتتاح "واحة البداير – مجموعة الشارقة من مسك". وتمتلك هيئة الشارقة للإستثمار والتنمية (شروق) فندق واحة البداير الذي طال انتظاره وهو ملاذ صحراوي بديع الجمال مقام وسط التلال الممتدة في وسط الشارقة.

وقال سايمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا: "يسعدنا أن يمتد وجودنا في الإمارات العربية المتحدة بنزل فريد مثل واحة البداير، مشروع آخر ناجح مع شروق. نحن متحمسون وسعداء بهذه الشراكة ونتطلع قدما لنمنح ضيوفنا تجارب لا مثيل لها في إمارة الشارقة. إنه إضافة رائعة لمحفظتنا المتنامية من الفنادق في الشرق الأوسط وسوف يكون الاختيار المثالي للمسافرين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجارب جديدة وغامرة وسط البرية. هذا الافتتاح الأخير، الذي ينضم إلى فندقين رائعين آخرين هما نزل الرفراف ونزل الفاية في مجموعة الشارقة، يخلق ثلاث دوائر سفر فريدة في إطار واحد لكي يستكشف الزوار الثقافة، الضيافة العربية الأصيلة والجمال الطبيعي لإمارة الشارقة."

وشيدت "واحة البداير" لتكون ملاذا للإسترخاء تبث الحياة في ارتباطات ذات معنى بالأجواء المحيطة المستوحاة من الخان القديم المقام على طرق سفر القوافل. تضم واحة البداير 21 غرفة و10 خيام، مزينة بالثقافة العربية وزخارف تعود إلى عهد مضى، وهي مصممة في شكل مخيم رائع. ينتظر الضيوف ترحيب إماراتي دافىء. هنا، المسافرون يمكنهم اختبار إحساس الحياة كسلطان في امبراطورية تطوقها الكثبان الذهبية الخلابة.

تتضمن مرافق الفندق مطعم إماراتي يقدم المطبخ الإماراتي الأصيل والطعام الشعبي مع تأثيرات غنية من الحضارات التي عبرت طريقها التجاري، مطعم مفتوح طوال اليوم، غرفتين للإجتماعات، مسبح مغطى ونادي رياضي على أحدث طراز.

يستضيف مدرج فسيح في قلب الخان مناسبات حية دافئة تحت النجوم. كما أن واحة البداير وجهة ناجحة للرحلات بسيارات الدفع الرباعي، ركوب الدراجة الرباعية، ركوب الخيل، سفاري الصحراء والجولات على ظهور الجمال. الطرق الجبلية الخام والمسارات المدروسة تعني أن راكبي الدراجات في الجبال من المبتدئين أو الخبراء على حد سواء يمكنهم استكشاف أراضي الشارقة على الدراجة.