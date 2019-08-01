باقات فندق أنانتارا القرم الشرقي تتيح للزوار إستكشاف أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الأمارات اليوم



قال خالد الشرباصي المدير العام الجديد لفندق أنانتارا القرم الشرقي عن برامج ترويجية مع دائرة السياحة والثقافة -أبوظبي ، لمنح الزوار فرصة استكشاف الروح الحقيقية لإمارة أبوظبي .

وذكر ان هذه البرامج تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال فصل الصيف وتوفير عطلات مريحة للمواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف: "نقوم بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين، ومن ضمنهم دائرة السياحة والثقافة -أبوظبي ، وجزيرة ياس لإتاحة الفرصة للنزلاء الاستمتاع بثلاثة مراكز ترفيهية عالمية هي عالم ورنر بروذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي ، وياس ووتر وورلد، بالإضافة إلى حلبة ياس مارينا، وياس لينكس للغولف".

وأوضح الشرباصي انه يمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بالتجديف عبر القرم الشرقي، وممارسة سلسلة من الأنشطة المائية المثيرة على شاطئ ياس. كما أن قضاء عطلة الصيف لدى أنانتارا القرم الشرقي يعني زيارة أبرز المعالم السياحية كمتحف اللوفر أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وغيرها من المعالم الشهيرة.

وتابع: "باقاتنا الصيفية لهذا العام مستلهمة من فكرة أن كل رحلة يمكن أن تصبح حكاية , ومن خلال شراكاتنا المتنوعة، سيتمكن السياح من استكشاف الروح الحقيقية للعاصمة أبوظبي".