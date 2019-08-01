أجواء عائلية مميزة بمنتجع دانات جبل الظنة خلال العيد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلن منتجع دانات جبل الظنة، الوجهة الأمثل للإجازات العائلية، عن عروضه الحصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي تتضمن طيفا من المزايا الإضافية المخصصة لسكان دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

فخلال عيد الأضحى المبارك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالأجواء الهادئة والمميزة التي تسود منتجع دانات جبل الظنة، بأسعار تبدأ من 799 درهما شاملة بوفيه إفطار، وغداء وعشاء في مطعم "تايدز"، كما يحصل العائلات على خصم نسبته 25% في كافة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى خصم نسبته 25% على كافة جلسات العناية المتوفرة في منتجع "بودي آند سول" الصحي. مع إمكانية الدخول المجاني للمرافق الصحية التابعة للمنتجع وبركة السباحة، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة المناسبة لكافة الأعمار.

وقال رينجيث تشاندران، المدير العام للمنتجع: "نتطلع قدما للترحيب بالعائلات والأصدقاء خلال عيد الأضحى المبارك، ليستمتعوا بخدمات الضيافة التي يقدمها منتجع دانات جبل الظنة. ونتمى أن تحمل هذه المناسبة المميزة معها الخير والسعادة للجميع".