10 آلاف غرفة لـ"سويس- بل هوتيل" في اندونيسيا

المصدر: هونغ كونغ - الإمارات اليوم



تحتفل سويس- بل هوتيل انترناشيونال، سلسلة إدارة الفنادق العالمية، بوصولها إلى 10000 غرفة في اندونيسيا، أكبر دولة في جنوب شرقي آسيا وسوق رئيسية تهتم بها الشركة.

هذه العلامة المهمة تحققت في أعقاب إطلاق سلسلة من الفنادق الإندونيسية الجديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. فندق "سويس- بل إن جاجاه مدا مدان"، في شمالي سومطرة ويضم 104 غرف، و"سويس- بل هوتيل بوجور" في غربي جاوا ويضم 150 غرفة، كلاهما بدأ الترحيب بالضيوف في مايو 2019، كما افتتح فندق "سويس- بل هوتيل سربونج" ويضم 107 غرف في جنوب غربي جاكارتا في أول يونيو.

وهذا الافتتاح الثلاثي الجديد ساعد على رفع المجموعة الإندونيسية من فنادق سويس- بل هوتيل انترناشيونال إلى 72 فندقا ومنتجعا تضم في مجموعها 10873 غرفة وجناحا.

قال غافن فاول، رئيس مجلس الادارة ورئيس سويس-بل هوتيل انترناشيونال،: "الوصول إلى 10000 غرفة في اندونيسيا إنجاز هائل لشركتنا، وأود أن أشكر كل فريق العمل بالشركة وشركاءنا المحليين الكرام لأنهم جعلوا هذا الإنجاز ممكنا. اندونيسيا واحدة من أكثر أسواق العالم تميزا، حيث يؤدي تزايد الثراء وسهولة الوصول إليها إلى منح السياحة دفعة في كافة أنحاء الأرخبيل. نحن نتطلع قدما للكشف عن المزيد من الفنادق الإندونيسية الاستثنائية في المستقبل، ونحن نواصل التوسع في وجودنا في أنحاء إندونيسيا."

نجحت سويس- بل هوتيل انترناشيونال، منذ وصولها إلى اندونيسيا قبل أكثر من 25 عاما، في بناء محفظة متميزة من الفنادق والمنتجعات في أرجاء الدولة، من المدن الأشهر النابضة بالحيوية إلى مدن نائية ووجهات أقل شهرة. تتنوع مجموعة الشركة الآن لتضم 11 جزيرة اندونيسية تمتد من سومطرة في الغرب إلى بابوا في الشرق.

كما تغطي هذه الفنادق كذلك مجموعة كبيرة من المنتجات، من جراند سويس بل هوتيل وجراند سويس بل ريزورت الخمس نجوم إلى فنادق كلاسيكية تحمل 3 و4 نجوم هي سويس- بل هوتيل، سويس- بل ريزورت وسويس- بل بوتيك، ثم سويس بل ريزدانسيز وسويس بل- سويتس للإقامة الممتدة، فضلا عن فندق سويس بل إن الذي يحمل ثلاث نجوم وسويس – بل اكسبريس الذي يحمل نجمتين. كما تقدم الشركة مجموعة فنادقها "زيست" العصرية الاقتصادية في سلسلة من الوجهات الإندونيسية.

وقال ايمانويل جيار، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير، اندونيسيا، ماليزيا وكمبوديا، سويس- بل هوتيل انترناشيونال، إنه: "من جاكارتا إلى جايابورا، من بالي إلى باتام ومن ميدان إلى مانادو، مجموعة فنادق سويس – بل هوتيل انترناشيونال في اندونيسيا تصل الآن إلى كل ركن في الدولة. ومع استمرار ظهور وتألق أندونيسيا على المسرح الدولي، فإن مهمتنا تتمثل في توفير إقامة عالية الدود وضيافة أنيقة وكريمة في كل جزء من هذا الأرخبيل الفاخر".

المرحلة التالية من التوسع الإندونيسي لسويس- بل هوتيل تحت التطوير بالفعل حاليا، إذ أن الشركة سوف تفتتح سويس- بل هوتيل دارمو سورابايا الذي يضم 227 غرفة لاحقا هذا العام وفندق سويس- بل هوتيل سولو الذي يضم 252 غرفة في مستهل 2020.