ماريوت الدولية تُطلق منصة الإجازات الشاملة لتعزيز خدماتها عالميا

المصدر: دبي - الامارات اليوم



أعلنت ماريوت الدولية، اليوم عن إطلاق منصتها للإجازات الشاملة وذلك استجابة لزيادة الطلب على هذا النوع من الإجازات من قبل الضيوف حول العالم. وأبرمت الشركة عدداَ من العقود الإدارية مع مطوري الفنادق ممّن يخططون لبناء خمس منتجعات جديدة شاملة الخدمات، بالإضافة إلى استثمار أكثر من 800 مليون دولار أمريكي، في خطوة تُثبت ثقة هذه الأطراف بمكانة ماريوت العالمية ومنصة الولاء والخبرة التشغيلية الخاصة بها. هذا ومن المقرر أن يتم افتتاح هذه المنتجعات بين أعوام 2022 و2025.

وقال طوني كابوانو، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي العالمي لشؤون التطوير لدى ماريوت الدولية : "تأتي المنصة الخاصة بالإجازات الشاملة في منتجعاتنا كخطوة تطويرية أساسية لمسيرة ماريوت، حيث تضيف قيمة استثنائية لمالكي مشاريع المنتجعات الفاخرة والفخمة حول العالم، فضلاً عن تزويد الضيوف بخيارات جديدة لقضاء إجازات مميزة مع العلامات التجارية التي يثقون بها".

وتعتزم ماريوت الدولية مواصلة توسيع محفظتها من الفنادق والمنتجعات التي تقدم الخدمات الشاملة في الوجهات الترفيهية الرائجة حول العالم من خلال مزيج من الفنادق المبنية حديثاً والمنتجعات القائمة، بما فيها فنادق ماريوت الدولية. وستزوّد المنصة الجديدة أعضاء Marriott Bonvoy الذين يزيد عددهم عن 133 مليون عضو بفرصة اكتساب النقاط واستردادها من خلال هذا المفهوم ذو السعر الموحّد.

وتنص العقود الإدارية التي أبرمتها ماريوت الدولية مؤخراً عن تسليم خمس عقارات شاملة الخدمات في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، والتي من شأنها أن توفر أكثر من ألفي غرفة. وتشمل قائمة المنتجعات التي يتم العمل على تطويرها الوجهات التالية:

• بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان

o منتجع خاص بعلامة أوتوغراف كولكشن، ويضم 650 غرفة (موعد الافتتاح المتوقع: 2022)

• نيا، ريفييرا ناياريت، المكسيك

o منتجع خاص بعلامة الريتز- كارلتون، ويضم 240 غرفة (موعد الافتتاح المتوقع: 2023)

o منتجع خاص بعلامة ويستن، ويضم 400 غرفة (موعد الافتتاح المتوقع: 2023)

o منتجع خاص بعلامة أوتوغراف كولكشن، ويضم 300 غرفة (موعد الافتتاح المتوقع: 2025)

o منتجع خاص بعلامة ماريوت، ويضم 500 غرفة (موعد الافتتاح المتوقع: 2025)

وتعتزم شركة "أرثا كابيتال"، شركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة والتطوير العقاري التي تتخذ من مكسيكو سيتي مقراً لها، إنشاء مشروع "نيا". ويضم هذا المشروع أربع وجهات شاملة الخدمات من تجارب العلامات التجارية الفخمة والفاخرة الخاصة بماريوت الدولية في ريفييرا ناياريت. ومن المقرر تنفيذ هذا المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 220 هكتار مع إطلالةٍ ساحرة على المحيط الهادئ.

ومن جانبه، قال جيراردو فيرنانديز، المدير العام لمنصة الضيافة لدى "أرثا كابيتال": "يسرنا التعاون مع ماريوت الدولية لتطوير هذه الوجهة المتميزة الفريدة من نوعها لقضاء الإجازات في منطقة ريفييرا ناياريت في المكسيك. ويضم المشروع أربعة من تجارب العلامة التجارية المميزة الخاصة بالشركة. وسيُتيح لنا هذا المزيج من العلامات التجارية الفخمة والفاخرة، ضمن موقعنا الرائع على الواجهة البحرية، القدرة على تغير مفهوم الإجازات شاملة الخدمات. ونثق بعلامة ماريوت الدولية وقوة برنامج الولاء الخاص بها، كما أنّنا موقنون بالنجاح الحتمي لهذا المشروع".

وفي هذا السياق، قال ميخائيل بوبوف، الرئيس التنفيذي لـ "دي آي تي للفنادق"، التي تتخذ من صوفيا في بلغاريا مقراً لها: "يسرنا التعاون مع ماريوت الدولية لتطوير هذا المنتجع شامل الخدمات ضمن علامة أوتوغراف كولكشن في جمهورية الدومينيكان. وسيمكننا هذا من الوصول إلى علاماتهم التجارية وتصاميمهم وخبرتهم العملية بالتزامن مع قيامنا بتطوير المنتجع في بونتا كانا، وبمجرد افتتاح المشروع سنتجه نحو الاستفادة من تميّزهم التشغيلي وقاعدتهم من أعضاء برنامج الولاء "Marriott Bonvoy" ممّن يبحثون عن تجارب جديدة".

ونظراً لتنامي الطلب على الإقامة الفخمة والفاخرة شاملة الخدمات، تعتزم ماريوت الدولية تطوير منصتها في البداية من خلال الارتقاء بمستوى علاماتها التجارية الفاخرة وشاملة الخدمات التالية: الريتز- كارلتون وذا لكجري كولكشن وفنادق ماريوت وويستن ودبليو وأوتوغراف كولكشن ودلتا باي ماريوت. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بإجازة مميزة وشاملة الخدمات وسط التصاميم الجمالية للفنادق وعروض المأكولات، وغيرها من الخدمات التي توفرها كلّ من هذه العلامات التجارية. وتوفر كافة المنتجعات شاملة الخدمات التي تحمل علامة ماريوت خدماتها للعائلات بشكل رئيسي، بينما تقدّم المنتجعات التي تحمل علامة فنادق دبليو التجارية خدماتها للبالغين فقط.

وقالت تينا إدموندسن، الرئيس التنفيذي العالمي لشؤون العلامة التجارية لماريوت الدولية : "يمنح تنوع وعالمية علاماتنا التجارية ضيوفنا فرصة إيجاد الخيار المثالي لأي تجربة أو وجهة سفر. ومن خلال توسيع محفظتنا بواسطة هذا العرض الجديد، سنؤسس لطريقة جديدة تسمح للمسافرين باستكشاف علاماتنا التجارية المذهلة من منظور جديد كُليّاً، بدءاً من ويستن وصولاً إلى دبليو".

واستطاعت ماريوت الدولية، من خلال استحواذها على مجموعة فنادق ومنتجعات ستاروود عام 2016، اكتساب خبرة واسعة في هذه الفئة، لا سيّما عند توليها لمسؤولية إدارة ويستن جولف ريزوت آند سبا، المنتجع شامل الخدمات والمكون من 460 غرفة في بلايا كونتشال في كوستاريكا.