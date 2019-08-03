ريكسوس العلمين يقدم باقات خاصة لقضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط

المصدر: العلمين (مصر) - الإمارات اليوم



أعلن منتجع ريكسوس العلمين، الوجهة الأفضل من نوعها على شاطئ البحر المتوسط، عن باقاته الجديدة الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك والتي تشمل جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي،

وتتيح هذه الباقات للضيوف اختيار ما يناسبهم من غرف إقامة فاخرة، وتجارب ذوقية مميزة موزعة ما بين ثلاثة مطاعم يقدم أحدها بوفيهات مفتوحة، بالإضافة إلى ستة مقاهي مختصة تعمل على مدار اليوم.

وضمن هذه الباقاتيبدأ الضيوف يومهم ببوفيه إفطار في المطعم الشرقي الرئيسي، حيث تتوفر تشكيلة واسعة من الخبز والمعجنات الطازجة، وعصائر الفاكهة الاستوائية، واللحوم الباردة، والأطباق المحلية والعالمية الساخنة.

وعلى وجبة الغداء، يمكن للضيوف استكشاف طيف واسع من النكهات الشهية في ردهة الطعام العامة، حيث تتوفر تشكيلة من الأطباق المميزة من مختلف أنحاء العالم. كما يمكن للضيوف الاختيار ما بين مطعم لاليزار التركي، ومطعم ليالي اللبناني. أو التوجه إلى المطعم الرئيسي لبوفيه غداء غني، أو تناول وجبة خفيفة وشهية في "كافيه لا بلاج".

وتتيح الباقات ايضا للضيوف الاستمتاع بعدد لامحدود من المشروبات الشهية على مدار اليوم، بما في ذلك الكوكتيلات الرائعة والمشروبات الفاخرة المختارة والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة.

كما تتضمن باقة ريكسوس الشاملة، مجموعة من خيارات الإقامة، حيث يمكن للضيوف الاختيار ما بين غرفة مميزة مطلة على البحر، أو غرفة ديلوكس مطلة على البحر والمسبح، أو جناح جونيور مطل على البحر والمسبح، أو جناح تنفيذي مطل على البحر والمسبح، أو الجناح الرئاسي المطل على البحر. وهناك فلل ريكسوس العلمين، التي تضم خادم خاص وطاهي وثلاجة مجهزة بالكامل وسلة فاكهة طازجة. بالإضافة إلى أفضل أنواع الحلويات التقليدية والعالمية، إلى جانب الفواكه والخضروات العصائر الطازجة، ومجموعة مميزة من أطياف الشاي والقهوة والنكهات.

ويتميز المنتجع بموقعه المتميز على شاطئ البحر، ومرافقه عالمية المستوى التي تتضمن ست برك سباحة واسعة، وحدائق استوائية، ومنتجع "أنجانا سبا" الصحي، ونادي ريكسي الخاص بالأطفال، والمطاعم الراقية.