وجهات وفنادق الإمارات تستقبل عيد الأضحى بعروض عائلية

المصدر: أبوظبي ودبي - الإمارات اليوم



أعلنت العديد من الوجهات والفنادق والمنتجعات في دولة الإمارات عن استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفعها لشعار العروض العائلية الجذابة في مختلف أنحاء الدولة، وتنشط هذه العروض من أداء السياحة الداخلية، وتعمل على استقطاب الضيوف من كافة أنحاء العالم، ومن ضمن الوجهات والفنادق التي أطلقت عروضها الاحتفالية مرسى "ياس مارينا أبوظبي" ومجموعة فنادق "سيتي ماكس"، وفندق "ذا إتش دبي" وفندق ديوكس ذا بالم آيه رويال هايدوي" ومنتجع "ريفا دبي"، و"منتجع وفيلل السعديات روتانا" و"وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول" ومجموعة فنادق "أسكوت" للشقق الفندقية، وفنادق "هيلتون دبي شاطئ مساكن جميرا" ومطاعم "فود فاند أنترناشيونال"، ومطعمي "كارين" في نادي الإمارات للغولف و"تشيبرياني" في ياس مارينا أبوظبي، والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول في العين.



مرسى ياس مارينا أبوظبي

ومن جانبها أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا، وجهة الترفيه العائلية في العاصمة أبوظبي، عن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحزمة من العروض الاحتفالية التي تستقطب المواطنين والمقيمين، وضيوف أبوظبي من كافة أنحاء العالم.

وتعليقاً على العروض الاحتفالية التي حضّرتها إدارة مرسى ياس مارينا بمناسبة العيد، قال بيلي كانيلاس، مدير إدارة مرسى ياس مارينا: "خلال أيام عيد الأضحى سوف تحفل سماء مرسى ياس مارينا أبوظبي بالألعاب النارية بداية من الساعة التاسعة مساءً، وسوف يتمكن زوار المرسى من مشاهدة الألعاب النارية من على الممشى والتقاط أجمل الصور، كما يقدم مطعم تشيبرياني الإيطالي خصم بقمية 20% بمناسبة العيد لحاملي بطاقات بريفليج وإكسيلنسي من بنك أبوظبي التجاري، حيث يتمكن الضيوف من مشاهدة احتفالات الألعاب النارية من على شرفة المطعم".

وأضاف: " كما يمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بمشاهدة استعراض الألعاب النارية من على متن مركب "كابتن طوني"، والذي ينطلق خلال أيام العيد كل مساء في تمام الساعة الثامنة والنصف في رحلة مدّتها ساعة في مياه مرسى ياس مارينا، وذلك مقابل 100 درهم للكبار، و50 درهم للصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والثانية عشرة من العمر".



وأضاف كانيلاس: "يسعدنا تقديم العديد من خيارات تناول الطعام خارج المنزل خلال فترة العيد، وذلك ضمن مطاعمنا التسعة التي تتوزع في مرسى ياس مارينا، وللحصول على تجربة مميزة يمكن للجمهور الاختيار من بين الحزم التالية، وهي التلذذ بأصناف المشروبات والعصائر التي يقدمها مقهى "ديابليتو"، وبعدها تناول عشاء إيطالي مميز في مطعم تشيبرياني والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية وذلك بتكلفة تقريبية للعائلات بقيمة 550 درهم، أو الاحتفال مع العائلة بتناول وجبة العيد في مطعم "ستارز أند بارز" أو مطعم "ذا سين"، ويتبعها وقت مخصص للأطفال في ساحات اللعب أو فترة استراحة واسترخاء قرب النوافير، ومشاهدة الألعاب النارية من الممشى وذلك بتكلفة تقريبية 150 درهماً، أو تناول وجبة العشاء في أولى ساعات أمسية العيد في مطعم "ديابليتو" أو مطعم "أكواريوم"، ويتبعها رحلة على متن مركب "الكابتن طوني" عند الساعة الثامنة والنصف، وثم التلذذ بأصناف المشاريب في "مستر مياجي" أو "ستارز أند بارز" وذلك بتكلفة 400 درهماً".

منتجع وفيلل السعديات روتانا في أبوظبي

كشف منتجع وفيلل السعديات روتانا، المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم، والواقع على جزيرة السّعديات في أبوظبي عن استعداده لاستقبال الضيوف خلال عيد الأضحى المبارك، وقال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفيلل السعديات روتانا: " يعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات السعيدة التي تجمع العائلة لقضاء وقت مميز من الراحة والاستجمام، وهذا تماماً ما نقدمه لضيوفنا، ونحن نستقبل الضيوف من الإمارات والخليج وكافة أنحاء العالم، ونشهد إقبالاً كبيراً من مواطني روسيا وألمانيا وبريطانيا، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك سوف يحصل الضيوف عند حجز جناح مكون من غرفة نوم واحدة على رصيد هدية بقيمة 800 درهماً إمارتياً ، وعلى رصيد 1000 درهم عند حجزهم فيلا من غرفة نوم واحدة، وسوف يتمكن الضيوف من استخدام الرصيد في أي من مطاعم المنتجع ومرافقه".

وأضاف: " وخلال فترة العيد يسرنا استقبال الأطفال في المخيم الصّيفيّ الاستثنائي في نادي مغارة علاء الدّين، حيث يقدم المنتجع للأطفال واليافعين نشاطاتٍ تعليمية وتثقيفية ضمن أجواء مفعمة بالمرح والحيويّة، وسوف يتمكن الأطفال من المشاركة في مختلف النشاطات الرياضية، والتي تتضمن المسابقات الشاطئية والألعاب التي تقوم على العمل كفريق واحد، بالإضافة إلى الرياضات المائية ولعبة الجولف المصغر وكرة المضرب الشاطئية والكرة الطائرة، إلى جانب الأنشطة الثّقافية البيئية والتعليمية التي تعرّف الأطفال على الحيوانات التي تعيش على جزيرة السّعديات، وتتيح لهم استكشاف كل ما يتعلّق بالطبيعة والحياة البرية على الجزيرة".

الجيمي مول في العين

أعلنت إدارة الجيمي مول في العين عن استعدادها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيمها لجملة من المسابقات والبرامج الترفيهية والألعاب التي تستقطب العائلات، والتي تقدم أوقاتاً مبهجةً للأطفال خلال العيد، وتنطلق المسابقات اعتباراً من تاريخ 8 حتى 17 أغسطس 2019 ، وينظم الجيمي مول المسابقات والألعاب الترفيهية في منطقة المدخل الرئيسي في المول، وسوف يتمكن الزوّار والمقيمون من التسجيل للانضمام إلى المسابقات والحصول على فرصة للفوز بقسائم التسوق وجوائز تصل قيمتها إلى 10،000 درهم.

وتنطلق المسابقات يوميًا طوال عشرة أيام من الاحتفال عند بداية كل ساعة، حيث يمكن لأربعة متسابقين التنافس ضمن ثلاث جولات لكل لعبة، وتتضمن المسابقات فقرات تخمين أسعار المنتجات وتحديد "أعلى أو أقل" سعر على المنتج المعروض، وسوف يتمكن المتسابق المحظوظ الذي ينجح في تجاوز الجولات الثلاث من اختيار الاحتفاظ بأرباحه، أو لعب عجلة الحظ لفرصة الفوز بجوائز وقسائم هدايا تصل قيمتها الى 10،000 درهم ،و يمكن استبدال قسائم هدايا التسوق في أكثر من 200 متجر في الجيمي مول، وتتضمن الهدايا تشكيلة من أرقى المجوهرات من "زين دايموندز" وقسائم من "لايف ستايل فاين" للمجوهرات متجر الألماس والساعات الفخمة"، أتاساي سلسة المجوهرات التركية، "فلورمار" لمنتجات التجميل" ، ومتجر "موجي" الشهير بتقديم المشغولات اليابانية.

المركز التجاري العالمي أبوظبي

أعلنت إدارة المركز التجاري العالمي أبوظبي عن استضافة المركز لجملة من العروض والأنشطة الترفيهية العائلية من 8 ولغاية 16 أغسطس 2019، وذلك احتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يشهد المركز اعتباراً من تاريخ 8 ولغاية 16 أغسطس 2019 جملة من العروض الترفيهية والأنشطة المبهجة للعائلات، والتي تستقطب المقيمين وضيوف العاصمة أبوظبي للاحتفال ضمن أجواء مميزة في وسط المدينة، وتتضمن العروض الترفيهية من تاريخ 8 ولغاية 11 أغسطس فقرات استعراضية تفاعلية لفرقة العزف على الطبول القادمة من أفريقيا خصيصاً للاحتفال بالمناسبة، وتليها عروض الفرقة البهلوانية لاستعراض مهارات الرقص داخل الحلقات والفقاعات الشفافة، إلى جانب عروض رقص الهولا هوب وغيرها من العروض ذات المستوى العالمي التي ستبهر الجمهور.

ولأول مرة في وسط المدينة، يستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي اعتباراً من تاريخ 11 ولغاية 16 أغسطس، عرض "باو باترول" "دوريات المخلاب" الشهير، وهو أحد أروع العروض الترفيهية العالمية للأطفال والتي تحفل بالمغامرة والحركة، حيث يحظى الأطفال من محبي برامج محطة نيكلوديون التليفزيونية للأطفال، بفرصة عيش أحداث أفلام الرسوم المتحركة على أرض الواقع، حيث يلتقون مع الفتى الماهر "رايدر" وفريقه المكوّن من ستة جراء خلال مهمتهم لحماية مجتمع "أدفنتشر باي"، وذلك برفقة أدواتهم ومركباتهم الخاصة التي تساعدهم في مهمة الإنقاذ، ويشمل العرض الترفيهي العالمي مؤثرات خاصة وأغاني تفاعلية ورقصات جماعية بمشاركة الجمهور، مما يضمن أوقاتاً ممتعة لجميع أفراد العائلة، وسوف يتم تقديم ثلاثة عروض يومياً عند الساعة الرابعة والسادسة والثامنة مساءً، إلى جانب تقديم فقرات متنوعة من الألعاب للأطفال في مساحة تقديم عروض "دوريات المخلاب أدفنتشر باي"، وذلك من الساعة 3 مساءً ولغاية 8 مساءً.

فندق بارك حياة أبوظبي

وتعليقاً على عروض فندق بارك حياة دبي خلال عيد الأضحى، قالت سابين رينر، مديرة فندق بارك حياة دبي: " يسعدنا أن نقدم لضيوفنا خلال العيد حسومات على الإقامة تصل إلى 40% على أفضل أسعار الغرف، شاملة وجبة إفطار فاخرة في مطعم "براسيري دو بارك" ، وسوف يتمتع الضيوف بفرصة الدخول إلى بحيرة "لاجون" بطول 100 متر، والتي تؤدي إلى شاطئ خاص على خور دبي، وتقدم مطاعم "براسيري دو بارك" الذي يزخر بالنكهات الفرنسية الكلاسيكية، و"تاي كيتشن" المطبخ التايلاندي التقليدي الأصيل، و"نويبيه" المستوحى من شبه جزيرة كيب كود الأمريكية، جملة من الأنشطة وأصناف الأطعمة الخاصة خلال العيد".

فنادق أسكوت في الإمارات

وتعليقاً على عروض عيد الأضحى التي تقدمها فنادق أسكوت في الإمارات، قال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: " يسرنا طرح حزمة من العروض الخاصة ضمن فندق’أسكوت بارك بلايس دبي" و’سيتادينس ميترو سنترال دبي‘ خلال أيام العيد، حيث تقدم المجموعة عرض ’الليلة المجانية‘، وذلك للضيوف الذين يقيمون لمدة ليلتين أو أربع ليالٍ.

منتجع ريفا دبي في نخلة جميرا

خلال أيام عيد الأضحى المبارك سوف تحظى العائلات بتجربة استجمام مميزة في منتجع وشاطئ ريفا دبي، حيث يمكن للعائلات دخول شاطئ المنتجع والسباحة مقابل 100 درهم للأزواج، ويقدم المنتجع تشكيلة من الأصناف والمشروبات والحلويات من المطبخ المتوسطي، حيث يمكن لعشاق المأكولات البحرية الاستمتاع بأطباق "كروكيت التونة والجمبري" و"روبيان بيل بيل ماربيلا "، وأما لمتّبعي الحميات الغذائية فقد خصص لهم المنتجع أطباق مبتكرة من السلطات الصحية مثل "سلطة الأفوكادو والشمندر" و"سلطة ريفا اليونانية".

وسوف يستمتع الأطفال مع خيارات أطباق البيتزا مثل بيتزا “السلمون المدخن" وبيتزا "الفصول الأربعة" وبيتزا "الفطر والكمأ"، ومؤخراً أطلق المنتجع طبقه الجديد "ريزوتو ثمار البحر" المحضّر من مزيج من تشكيلة من المأكولات البحرية والزعفران، كما يقدم منتجع ريفا خلال العيد إضافات مميزة إلى قائمة الأطباق الرئيسية مثل "دجاج بيري بيري" و"لحم البقر" مع البطاطس المقلية، وأصابع البطاطس الحلوة أو الخضار السوتيه، إلى جانب أطباق الحلويات مثل "البانا كوتا بالمانجو" و"الجيلاتو" و"التشوروس" المقرمش.

مجموعة فنادق سيتي ماكس

افتتحت المجموعة مؤخراً فندق "سيتي ماكس البرشاء"، الذي يشكل الإضافة الأحدث إلى محفظة المجموعة، ويعتبر فندقها الثاني في منطقة البرشاء والخامس على مستوى دولة الإمارات، ويأتي هذا الافتتاح عقب الافتتاح الناجح لفندق "سيتي ماكس رأس الخيمة" في نوفمبر نهاية العام الماضي، ليثري محفظة العلامة إلى خمسة فنادق في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى فندق العلامة السادس في مدينة أسوان المصرية.

من جهته، قال أحمد طاهر المدير العام لفندق "سيتي ماكس رأس الخيمة": " يسعدنا تخصيص عروض جذابة للعائلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً لأسعار غرف تبدأ من 99 درهماً إماراتياً، وكما سوف يحظى الضيوف بتناول وجبة عشاء مجانية في مطعم سيتي كافيه مقابل كل وجبة مدفوعة، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال خلال أيام العيد إلى 80%، ونحن نستقبل الضيوف من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وتشكل نسبة الضيوف المقيمين في الإمارات 50% من إجمالي نسبة الإشغال، حيث يعتبر الفندق وجهة أساسية لزوّار إمارة رأس الخيمة الشهيرة بمعالمها السياحية وطبيعتها الجذابة"

وأضاف أحمد: "جاء فندق "سيتي ماكس رأس الخيمة" في المرتبة الثانية ضمن تصنيف موقع بوكينع دوت كوم، وهو يضم 204 غرفة تتضمن غرفاً عائليةً متصلة وأسرّة من قياس كوين، وتتمتع كلّ غرفة بإطلالة إمّا على الخور أو على الجبل، كما يضم الفندق مرافق مميزة من بينها حوض سباحة على السطح ونادٍ للياقة البدنية وشاطئ خاص بالقرب من الفندق".

فندق "ذا إتش دبي" :

وحول عروض عيد الأضحى في فندق "ذا إتش دبي"، قال جونزالو رودريغيز، مدير عام فندق "ذا إتش دبي": "سوف يحصل الضيوف لدى إقامتهم في فندقنا خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك على خصومات بقيمة 10% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، بالإضافة إلى حسم بقيمة 20% على كافة علاجات المنتجع الصحي ’ماندارا سبا‘، وذلك عند حجزهم لإقامة بمدة 3 ليالٍ كحد أدنى، كما يسعدنا خلال فترة العيد تقديم ترقية مجانية للعائلات، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وصول مبكر، وتسجيل مغادرة بوقت متأخر".

فندق "ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي" في جزيرة النخلة دبي

يشكل فندق "ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي" ملاذاً مثالياً من فئة 5 نجوم للباحثين عن الراحة والاستجمام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،حيث يمتلك شاطئه الخاص في جزيرة نخلة دبي وإطلالات على ’دبي مارينا‘، ويضم الفندق 279 وحدة فندقية تضم 64 جناحاً، إضافةً إلى 287 شقةً سكنيةً تتكون من غرفة نوم واحدة، ويحتضن الفندق 6 مطاعم.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أعلنت إدارة الفندق عن إطلاق عروضه الخاصة، حيث يمكن للضيوف المقيمين خلال إجازة عيد الأضحى الاستمتاع بالإجازة مع إقامة مثالية لكل العائلة مقابل 650 درهم فقط في الليلة، وتشمل وجبة الفطور مع وجبة غداء أو عشاء، وسوف يكون دخولهم متاحاً لكافة مرافق الفندق مثل مركز اللياقة البدنية والمسبح الداخلي، والمسبح المفتوح الخارجي والنهر الصناعي ومركز الرياضات المائية ونادي "ديوكسي كيدز" الترفيهي للأطفال، وسوف تحصل العائلات التي تقيم لمدة ليلتين أو أكثر على حسم إضافي بنسبة 10% على أسعار الغرف، وللعائلات التي لا ترغب بالإقامة يمكنهم الاستمتاع بأجواء الشاطئ وحوض السباحة طوال النهار مقابل 100 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، ويتضمن العرض حسماً بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات، كما يمكن للأطفال اللعب على الشاطئ الخاص أو الذهاب بجولة مائية هادئة مقابل 50 درهماً إماراتياً للطفل الواحد.



وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي

احتفالاً بعيد الأضحى، ترحّب وجهة كاسكيد الترفيهية بالمقيمين والزوار للاستمتاع بتجارب تذوق مميزة من شتّى أنحاء العالم، وتتميّز الوجهة بموقعها المثالي بين ياس مول وعالم فيراري، ما يجعلها الوجهة المفضلة لتناول الطعام لدى زيارة جزيرة ياس وعالم فيراري وكيدزانيا التي تم افتتاحها مؤخراً، وتضم الوجهة 18 مطعماً ومقهى مميزاً على امتداد طابقين في ياس مول، والتي تقدم عروضاً خاصة للعائلات بمناسبة العيد، وتتنوع المطاعم بين المطبخ الشرق أوسطي والإيطالي والآسيوي والأمريكي، وتشمل خيارات المطاعم مطعم الفنر، وبلاك تاب، ومقهى بتيل، ودش داش، وبوكا دي بيبو، وتشيليز، وغاليتوس، إلى جانب أحدث إضافة وهو مطعم كماتشو بمفهومه الجديد الذي يقدم مزيجاً من الأطباق الشرقية والغربية، وتتميز الوجهة بإطلالتها على النوافير الموسيقية الراقصة التي تقدم عروضاً يومية خلال فترة الغداء والعشاء.

مطاعم فود فاند إنترناشيونال

خلال عيد الأضحى المبارك ترحب مطاعم "إيت غريك كوزينا" و"تافيرنا" بالضيوف في أجواء يونانية وفقرات ترفيهية خاصة بالعيد، حيث تعزف الفرقة اليونانية موسيقى تقليدية على الآلات اليونانية الأصيلة طوال أيام العيد، ويقدم مطعم "ذا ميت كو" من موقعه الاستثنائي في سوق البحار إلى جانب برج خليفة، تجربة برانش مميزة خلال العيد، حيث يوفر هذا البرانش الجديد للضيوف باقة من الأطباق المستوحاة من جنوب أفريقيا.

فنادق هيلتون في شاطئ مساكن جميرا

خلال إجازة العيد تقدم فنادق هيلتون في شاطئ مساكن جميرا عرضاً خاصاً يتضمن قضاء وقت مميز على شاطئ البحر مع العائلة والأصدقاء، وذلك بتكلفة 99 درهم تتضمن الدخول إلى الشاطئ وتناول الطعام في مطعم "تريدر فيكس" أو "بيتشه" بقيمة 99 درهم.