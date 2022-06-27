«فولكس فاغن بيتل» أصلية بـ 2.1 مليون درهم.. تصل الأسواق 2023

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ميليفيه» الألمانية، عن نتاجها الأول في عالم صناعة السيارات «ميليفيه 1»، ويمثل طراز «فولكس فاغن بيتل» الأسطوري، بلمسات متجددة، في إصدار محدود بـ22 نسخة فقط يصل الأسواق في 2023، بسعر يبدأ من 598 ألف دولار للنسخة الواحدة، ما يعادل 2.1 مليون درهم.

وقال موقع «موتو1» البريطاني، إن: «الشركة التي تأسست على يد المهندس جوناثان إنجلز، تهدف إلى إعادة إحياء رموز السيارات الألمانية الأسطورية، خصوصاً التي تم إيقاف إنتاجها، لتأتي ضربة البداية مع (فولكس فاغن بيتل)، إحدى أشهر السيارات في التاريخ، في طراز يستند إلى هيكل سيارة (بيتل 1303) الكلاسيكي الذي يعود إنتاجه إلى عام 1970، حيث يقضي فريق الفنيين في (ميليفيه) نحو 1000 ساعة في ترميم وتحسين كل نسخة من هذه السيارة وتحسين كل جانب من جوانبها، على أن يبقى الجزء المعدني الأحادي لجسم السيارة وألواح الأرضية دون تغيير».

وجاءت «ميليفيه 1» أو بما يعرف بالسيارة الأولى من «ميليفيه» دون تطعيمات الكروم التي اشتهرت بها السيارة الأصلية، بالإضافة إلى إخفاء جميع شعارات «فولكس فاغن»، واستبدالها بعلامة «ميليفيه» التجارية، كما حصل الهيكل الخارجي على لمسات من «بورشه»، مع إتاحة الخيار أمام العملاء الحصول على رفارف أمامية وخلفية مصممة حسب الطلب وتتمتع ببنية عريضة وتضم وحدات إضاءة «LED» جديدة.

وتبرز التحسينات التي أدخلتها «ميليفيه» عبر غطاء محرك معاد تصميمه وأطول من الطراز القياسي، المتزامن مع زجاج أمامي تم تحريكه بزاوية ميلان نحو المقدمة، ومقابض أبواب متدفقة، ومرايا جانبية بطابع عصري، وجناح جديد على غطاء المحرك، وشبكة عادم مزدوجة يمتازان بطبقة نهائية من التيتانيوم أو الكروم الأسود، كما زودت السيارة بنظام تعليق أمامي وخلفي مستقل، ومخمدات ثنائية الأنبوب مدعمة بنوابض أكثر فعالية لامتصاص الصدمات.