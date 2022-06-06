أسرع 4 سيارات رياضية «SUV» شهدتها الأسواق في 2022

المصدر: جوني جبور ■ دبي

واصلت كبرى شركات صناعة السيارات في العام الجاري، منافستها المحتدمة في تقديم طرز تجمع بين الرفاهية وقوة الأداء، خصوصاً في الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» الواسعة الانتشار سواء الكهربائية منها أو التي تعول على المحركات الوقود الاحتراقي التقليدية، من ضمنها أربعة سيارات سجلتها الأسواق في 2022، نجحت في التربع على قائمة الأسرع من حيث قدرتها على الانطلاق من الثبات وبلوغ حاجز سرعة 100 كيلومتر، في قائمة انتزع صدارتها طراز «Tesla Model X Plaid» الذي نجح في الاستفادة من قوة محركاته الكهربائية في تخطيه حاجز أقل من ثلاث ثوانٍ لبلوغ السرعة المطلوبة.

للإطلاع على أسرع 4 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات «SUV» شهدتها الأسواق في 2022، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة أبرزها «موتو1» البريطاني، يرجى الضغط على هذا الرابط.