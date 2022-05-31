أغلى 4 سيارات سوبر رياضية «وردية» في العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

يرتبط اللون الوردي بصورة عامة بالأنوثة والسيدات، ليفرض هذا اللون أخيراً حضوره القوي على السيارات السوبر رياضية الخارقة، في حضور جاء بناءً على طلب سيدات ثريات امتلكن هذه الطرز الغالية الثمن، من ضمنها أربع سيارات صنفت من قبل مواقع مختصة في عالم المرأة واهتماماتها بـ«السوبر رياضية» الـ«وردية» الأغلى ثمناً في العالم.

وقالت المواقع الإلكترونية، إن «مجموعة فريدة من السيارات السوبر رياضية الخارقة حول العالم، تم تغيير لونها أخيراً إلى (وردي) بناءً على طلب نساء ثريات امتلكن هذه السيارات، سواء لمنحهن مزيداً من التميز، أو لغايات أخرى، كتأكيد دعمهن للتوعية من سرطان الثدي، في قائمة ضمت طرزاً مصنفة من بين السيارات الأكثر قوة وسرعة على العالم، بحجم طرازي (بوغاتي فيرون) و(باجاني زوندا) اللذين يراوح سعرهما بين 1.2 و3.2 ملايين دولار (4.4 إلى 11.7 مليون درهم)».

للاطلاع على أغلى أربع سيارات سوبر رياضية بلون «وردي» في العالم، وفقاً للمواقع الإلكترونية المختصة في عالم المرأة، أبرزها «شاي نكو» الفرنسي، يرجى الضغط على هذا الرابط.