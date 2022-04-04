«مرسيدس» تطلق نسخة خاصة من أيقونتها «G» احتفالاً بالعيد الـ 55 لـ «AMG»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت «مرسيدس»، بالذكرى الـ55 على تدشين «AMG» القسم الرياضي التابع لها، وذلك بإطلاق نسخة خاصة من أيقونتها للطرق الوعرة «G» حملت اسم «AMG G 63 Edition 55»

وقالت الشركة الألمانية، إن «النسخة الاحتفالية» AMG G 63 Edition 55، تأتي باللون الأسود المعدني أو طلاء الأبيض اللامع، إضافة إلى عتبات مزودة بألواح خاصة من الفولاذ، وحروف AMG مضاءة باللون الأحمر.

وأوضحت «مرسيدس»، أن «السيارة مزودة بعجلات مسبوكة من قياس 22 بوصة في تصميم جذاب باللون Tantalum Grey Matt، كما تزدان مقصورتها الداخلية، بتجهيزات جلد (النابا) الفاخر باللونين الأحمر والأسود، وحياكة للكسوة الداخلية بلون متباين، إضافة إلى حليات الكربون باللون المطفأ، وتوقيعات خاصة بالنسخة الاحتفالية، ودواسات رياضية».

وتستند السيارة إلى محركات الأسطوانات الثماني، بسعة الأربعة لترات، والمعززة بشاحن تيربو مزدوج، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات.

وأكدت «مرسيدس» أن نسختها الاحتفالية ستتوافر في أوروبا في الوقت الحالي، وبحزمة خيارات تأتي بقيمة 17.719 ألف دولار (65 ألف درهم)، التي تتم إضافتها على السعر الأصلي لطراز «AMG G63» البالغ 156.450 ألف دولار (575 ألف درهم).

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