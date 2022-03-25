«مورغان سوبر 3» سيارة بريطانية بـ 3 عجلات سعرها 174 ألف درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «مورغان» البريطانية العريقة، عن طراز جديد من سياراتها الكلاسيكية ثلاثية العجلات، يحمل اسم «مورغان سوبر 3»، وجاء بخطوط تصميمية تقليدية مستلهمة من السيارة الأولى التي أنتجتها الشركة في عام 1909، وإنما بسعر يبدأ من 47 ألفاً و500 دولار (174 ألفاً و469 درهماً).

وسبق لـ«مورغان» تقديم هذه الفئة من السيارات ذات الشعبية الواسعة بين أوساط الشباب حتى عام 1952، قبل أن يتم إيقاف إنتاجها، ومن ثم إعادتها إلى الحياة بدايةً من عام 2011 وحتى 2020، الذي اتبعته العام الماضي بإطلاق سيارة كهربائية بالكامل من فئة ثلاث عجلات تحمل اسم «EV3» قبل العودة، أخيراً، إلى محركات الوقود الاحتراقي في طراز «سوبر 3» الذي تخلت فيها الشركة البريطانية عن محركاتها التقليدية المكونة من أسطوانتين، والانتقال إلى محركات «فورد» الأميركية ذات الأسطوانات الثلاث المتتالية بسعة 1.5 لتر.

وجاءت «سوبر 3» بجسم مصنوع من الألمنيوم مثبت على هيكل أحادي «Monocoque»، ما يعزز عاملي الصلابة والأمان، المقرونين في الحفاظ على وزن منخفض نسبياً للسيارة يقف عند 635 كيلوغراماً.

وحافظت «مورغان» رغم التطور التقني الذي قدمته في «سوبر 3» على روح السيارة الكلاسيكية الأصيلة، تبرز في خطوط مقدمة ضخمة ومزوّدة بمصابيح دائرية منفصلة، ومكونات نظامي تعليق وتوجيه مكشوفين في الهواء الطلق، وعجلات حديثة متطورة وكبيرة الحجم من حيث البنية، وإنما بنقشة خارجية كلاسيكية الطابع.

وجاءت المقصورة مكسوّة بجلد فاخر يتمتع بمقاومة للماء والأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى تزويد المقصورة بعدادات رقمية ذات عزل قوي عن العوامل الخارجية والطقس، وفتحات «USB»، مع توفير غطاء مرن يثبت على الهيكل لحماية المقصورة عند ركن السيارة.