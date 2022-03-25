4 سيارات أميركية شعبية توقف إنتاجها.. «عِشرة عمر» مع العائلات والشباب

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اعتادت شركات صناعة السيارات الكبرى، على إيقاف إنتاج طرز بعض من سياراتها، رغم الشعبية الواسعة التي اكتسبتها في الأسواق العالمية بصورة عامة، والخليجية على وجه التحديد، ولعل من أبرزها الطرز الأميركية، سواء تلك التي سطع نجمها خليجياً في القرن الماضي، أو مطلع الألفية الجديدة، ونجحت في كسب ثقة العائلات والشباب على حد سواء.

وعزى خبراء في عالم صناعة السيارات، إيقاف الشركات الكبرى إنتاج العديد من طرز السيارات، رغم شعبيتها الواسعة، إلى أسباب مختلفة، سواء لعدم قدرة هياكل السيارات وقواعد إنتاجها على مواكبة مواصفة الأمن والسلامة، أو لانخفاض معدل مبيعاتها في العديد من الأسواق الكبرى، خصوصاً موطن السيارة الأصلي.

للإطلاع على أبرز أربع سيارات لاتزال تحظى بشعبية واسعة في الأسواق الخليجية رغم توقف إنتاجها، ويحرص مُلّاكها على عدم التفريط بها، وتحمّل صيانتها المكلفة، وفقاً لمواقع عالمية مختصّة في عالم السيارات، من أبرزها «موتو1» البريطاني، يرجى الضغط على هذا الرابط.