«جراند شيروكي إل» الجديدة.. ترصد نعاس السائق وتضيف صفاً ثالثاً من المقاعد

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

حظيت سيارة «جيب جراند شيروكي إل» الجديدة كلياً، التي تم إطلاقها أخيراً في أسواق الدولة، بمعايير جديدة، من خلال خصائص السلامة، وتقنيات الرؤية الليلية، ورصد نعاس السائق، فضلاً عن إضافة صف ثالث للمقاعد، للمرة الأولى في تاريخ إصدارها الممتد عبر 80 عاماً. وتأتي السيارة مدعمة بثلاثة أنظمة للدفع الرباعي، وهي «كوادرا تراك»، و«كوادرا ليفت» و«كوادرا درايف»، مع نظام تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق للمحور الخلفي.

وللمرة الأولى، تمّ تجهيز السيارة قياسياً بمجموعة كاملة من الإنارة بتقنية LED، مع شكل إنارة داخل حواف سوداء لامعة، إضافة إلى مصابيح ضباب أفقية. وتشمل العناصر الإضافية قبضات أبواب تُضاء عند الاقتراب من السيارة، وإنارة للأرض بجانب السيارة من مصابيح في مرآة الرؤية الجانبية.

وتأتي السيارة بمحرّكين قويين، الأول «بنتاستار» المؤلّف من ست أسطوانات على شكل V سعة 3.6 لترات، ويعمل بقوة تبلغ 293 حصاناً و353 نيوتن متر من العزم. والثاني من ثماني أسطوانات على شكل V سعة 5.7 لترات بقوة 357 حصاناً، وينتج 529 نيوتن متر من العزم على نطاق دوران واسع.

وصُممت «جيب جراند شيروكي إل» الجديدة بصف ثالث من المقاعد، لتتيح مقاعد لسبعة ركاب، مع مواصفات جديدة، مثل المقاعد الأمامية المتوافرة القابلة للتعديل آلياً في 16 وضعية مع الذاكرة وخاصية التدليك.