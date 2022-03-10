فولكس فاغن تطرح سيارة ميني فان كهربائية جديدة

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاغن عن السيارة آي.دي بوز الكهربائية من فئة سيارات ميني فان، حيث تراهن على سيارتها الأيقونية في هذه الفئة "ميكروباص" لملاحقة شركة صناعة السيارات الكهربائية الأكبر في العالم تسلا. وتقدم فولكس فاغن السيارة آي.دي بوز الكهربائية في فئتين فئة للركاب وفئة لأغراض الشحن.

وبحسب موقع أوتو ريسنت المتخصص في موضوعات السيارات تعتزم فولكس فاغن طرح السيارتين آي.دي بوز وآي.دي بوز كارجو للبيع في الأسواق الأوروبية خلال الخريف المقبل. كما تعتزم طرح نسخة معدلة ذات قاعدة عجلات أطول للسوق الأميركية، على أن تفتح باب الحجز في هذه السوق خلال 12 شهرا ليبدأ التسليم في مطلع 2024.

سيتم طرح النسخ الأوروبية مزودة ببطارية بقوة 77 كيلووات/ساعة لتشغيل محرك كهربائي بقدرة 150 كيلووات وموجود على المحور الخلفي للسيارة.

ومن الناحية الفنية يعتمد تصميم الحافلة الصغيرة الكهربائية آي.دي بوز على التقاطع مع التصميم الأساسي للسيارات الكهربائية لمجموعة فولكس فاغن جروب المعروف باسم "إم.إي.بي".

وتبلغ حمولة حافلة الركاب آي.دي بوز ما يصل إلى 5 ركاب، مع إمكانية وجود 6 أو 7 مقاعد، مع طراز ذي قاعدة عجلات ممتدة. كما تحتوي السيارة على بابين جرارين في الاتجاهين.