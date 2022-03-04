5 نصائح من الخبراء لشراء سيارة جديدة بدلاً من المستعملة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء عالم السيارات، وجود خمس نقاط تصب في مصلحة شراء سيارة جديدة بدلاً من توجه العملاء إلى أخرى مستعملة، أبرزها تنوع قائمة الخيارات، وفترات الضمان، وقال خبراء، إن: «العديد من العملاء يقع في حيرة في المفاضلة بين اقتناء سيارة جديدة تحت الضمان، أو اقتناء سيارة مستعملة تتناسب مع الميزانية المحددة لها، إلا أن الأفضلية في خمس نقاط رئيسة تصب في مصلحة السيارة الجديدة، مع توافر ضمان الوكيل، والابتعاد لفترة طويلة عن الأعطال المكلفة بالوقت والميزانية المالية».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة بالسيارات، أبرزها «درايف أوتو» البريطاني، النقاط الخمس التي منحها خبراء لمصلحة السيارة الجديدة، كالآتي: