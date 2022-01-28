4 سيارات كهربائية رخيصة الثمن تنتظرها أسواق 2022

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنظر صالات العرض في الأسواق العالمية، خلال العام الجاري 2022، طرح أربعة طرز سيارات كهربائية للمرة الأولى، تلامس في خطوطها التصميمية شريحة الشباب، وتعد رخيصة الثمن، مقارنة مع هذه الفئات.

ويعكس الطرح الجديد، الاهتمام الذي باتت توليه أخيراً، كبرى شركات صناعة السيارات، بإنتاج مركبات كهربائية بسعرٍ تنافسي، وقادرة على جذب اهتمام غالبية شرائح المجتمع، في ظل تنامي الوعي المجتمعي حول أهمية استخدام الطاقة النظيفة، والاعتماد في تنقلاتهم على مركبات ذات انبعاثات صفرية للغازات الضارة بالبيئة.

ونجحت شركات، مازدا اليابانية، وفيات الإيطالية، وفوكسهول البريطانية، وفورد الأميركية، في السير قدماً في ركب صناعة السيارات الكهربائية، خصوصاً أن هذه المركبات باتت تشغل نسبة 10% من حجم الطلب العالمي، لتقدم هذه الشركات طرزها الكهربائية الأربعة، «مازدا MX-30»، و«فيات 500»، و«فوكسهول موكا-إي»، و«فورد موستانغ ماك إي» التي تراوح أسعارها بين 35 و44 ألف دولار (128 إلى 161 ألف درهم)، وتمتاز بخطوطها التصميمية للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، القادرة على جذب شريحة الشباب، ما أتاح لهذه الطرز، ووفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «كار كيرز» الأميركي، في اعتلاء المراكز الأربعة الأولى على صعيد قائمة السيارات الكهربائية الشبابية الأرخص ثمناً، التي يتم طرحها للمرة الأولى وتصل صالات العرض في 2022.

للإطلاع على الـ 4 سيارات، يرجى الضغط على هذا الرابط.