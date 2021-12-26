العربية للسيارات تعلن وصول إنفينيتي QX55 لأول مرة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن وصول سيارة إنفينيتي QX55 الجديدة كلياً ولأول مرة، لتنضم إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي، وكامتداد لسلسلة FX الشهيرة.

وتنتمي السيارة إلى فئة الكروس أوفر ومزودة بمواصفات كلاسيكية فاخرة، خاصة مع العجلات المعدنية المعيارية من مقاس 20 بوصة، ونظام دفع ذكي لجميع العجلات، ومصابيح "إل إي دي" أمامية تحاكي العين البشرية.

وزودت السيارة بمحرك توربو بأربع أسطوانات لإنتاج 268 حصاناً ميكانيكياً.

وتم تزويد السيارة بنظام المعلومات الترفيهي المتوافق مع "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" وشاشات بمقاس 8 و 7 بوصات، ونظام صوتي من "بوز".

وهناك عدد من ميزات الأمان الإضافية داخل السيارة، منها التحذير من الاصطدام الأمامي، مغادرة المسار، الكبح في حالات الطوارئ الأمامية، مع القدرة على اكتشاف المشاة، والنقطة العمياء، والتدخل عند الاصطدام الخلفي.