3 سيارات تدشّن رسمياً حضورها الأول في أسواق المنطقة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجلت أسواق المنطقة، أخيراً، طرح ثلاث سيارات، تسجل حضورها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تتبع لعلامات تجارية عملاقة، بحجم «تويوتا» و«شيفروليه» و«فورد».

وقدمت الشركة اليابانية عبر وكيل علامتها التجارية «الفطيم» طراز «ريز» المنتمي لفئة «الكروس أوفر المدمجة»، وبسعر تنافسي يبدأ من 57.5 ألف درهم، مع سيارة بمستويات استثنائية من الاقتصاد في استهلاك الوقود، وخيارين من المحركات، الأول مزوّد بشاحن توربيني يدعم محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة 97 حصاناً، والثاني بسعة اللتر بقوة 87 حصاناً.

بدوره، ظهر الطراز الأحدث لدى علامة «شيفروليه» ضمن فئة الرياضية المتعددة الاستخدامات في أسواق المنطقة، وهو طراز «غرووف» المستند في تصميمه الى الخبرات الهندسية للصانع الأميركي الشهير في صناعة السيارات الممتدة لأكثر من 100 عام، في طراز خاطبت خلاله «شيفروليه» شريحة الشباب الباحث عن اقتناء سيارة تمزج في مقصورتها الداخلية بين عناصر الرحابة والرفاهية المستندة إلى أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، ومحرك نشط يتمتع بالكفاءة على صعيد استهلاك الوقود.

وبدأ وكلاء «فورد» في المنطقة، تسليم أولى سيارات «موستانغ ماك 1» المستوحاة من إرث سيارة «ماك 1» الأسطورية الأصيلة لعام 1969، في إصدار جديد للسيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم، والذي يتمتع بأداء فائق يقدمه محرك الأسطوانات الثماني بسعة الخمسة لترات، بجانب مواصفات فريدة لناقل الحركة، وتصاميم مقاومة هواء مخصصة لتعزيز عوامل الانسيابية الهوائية وثبات السيارة، وأنظمة تبريد جديدة لمكونات الأداء العالي، لتقدم مجتمعة أداءً فائقاً متناسقاً مع مفهوم سيارات حلبات السباقات.

للإطلاع على الـ3 سيارات، يرجى الضغط على هذا الرابط.