«دايتونا SP3».. أقوى سيارات «فيراري» بـ 8.2 ملايين درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعادت شركة «فيراري» الإيطالية إحياء طرازها الشهير «دايتونا»، بالكشف عن سيارتها الجديدة كلياً «دايتونا SP3» المحدودة الإصدار بـ599 نسخة فقط، وينبض بأقوى محرك بتاريخ العلامة الإيطالية على صعيد السيارات المعدة للإنتاج التجاري، يولد قوة 840 حصاناً، وبسعر يبدأ من مليوني يورو للنسخة الواحدة، ما يعادل 8.2 ملايين درهم.

واستلهم الصانع الإيطالي اسم سيارته الجديدة من الانتصار الباهر الذي حققته سيارات «فيراري» في سباق التحمّل 24 ساعة، الذي أقيم على حلبة «دايتونا» الأميركية في عام 1967، وهيمنة ثلاث من سياراته الأسطورية من طراز «Ferrari 365 GTB4» على منصّات التتويج والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى. وزوّدت «دايتونا SP3» بمحرك مؤلف من 12 أسطوانة، بسحب هواء طبيعية ووضعية وسطية خلفية على غرار معظم سيارات السباق، وبسعة تبلغ 6.5 لترات، كان كفيلاً بمنح السيارة الجديدة، المحرك الأقوى الذي تصنعه «فيراري» على الإطلاق، فضلاً عن عزم دوران يصل إلى 697 نيوتن/متر. وتم تصنيع هيكل السيارة باستخدام التكنولوجيا المشتقة من عالم «الفورمولا1» مع مواد مركبة تتمتع ببنية خفيفة الوزن وعالية الصلابة، وتصميم خارجي سمح بتحقيق أعلى مستويات الديناميكيات الهوائية، تبرز بوضوح في مقدمة السيارة التي تتمتع بمناطق سحب هوائي منخفض الضغط، وتوزيع هوائي مناسب، من خلال تصميم الفتحات الجانبية، وناشر الهواء الخلفي المركب، وجاءت متناغمة مع دمج ذكي للتقنيات التكنولوجية المتقدمة المشتقة من عالم السباقات، سواء في أنظمة الدفع أو التعليق، سمحت مجتمعة بحصول السيارة على معدلات أداء ملفتة للغاية، وقدرة على التسارع والانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 2.85 ثانية، وبلوغ سرعة 200 كيلومتر انطلاقاً من الثبات في غضون 7.4 ثوان.