موكب سيارات خارقة ودراجات نارية يجوب شوارع دبي.. تحديد موعد ومكان الإنطلاق

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تنطلق أكثر من 200 مركبة من السيارات الخارقة والدراجات النارية الفاخرة والسيارات الكلاسيكية من أرض معرض نو فيلتر دبي المنعقد في دبي هاربر يوم السبت 27 نوفمبر، لتجوب شوارع منطقة جميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا في موكبٍ كبير في فعاليات معرض نو فيلتر دبي.

وينطلق الموكب في الساعة 8:30 ليمر في شوارع اثنين من أشهر المجمّعات السكنية في دبي، فيما تعود السيارات في نهايته إلى دبي هاربر، حيث يمكن للجمهور مشاهدة هذه السيارات عن كثب.

ويضم الموكب بعضاً من السيارات الخاصة التي تندر رؤيتها في شوارع المدينة، والمسجلة لدى نوادي السيارات المحلية، في مقدمتها نادي سيارات جروب 63 الشهير بمجموعته من سيارات مرسيدس-بنز من مختلف الطرازات.

من ناحيةٍ أخرى يقدم نادي دودج فايبر مجموعة مختارة من طرازات فايبر جي تي، وإس أر تي، وجي تي إس أر؛ كما يشارك نادي إي آر إس بسيارات بورشه 911، وجي تي 3، وجي تي 3 أر.

ويتضمن الموكب أيضاً مجموعة من السيارات الفارهة من طرازات ألفا روميو، وأستون مارتن، وبنتلي، وفيراري، ولامبورجيني، وماكلارين، ومرسيدس، وبورشه، بالإضافة إلى دراجات نارية خارقة من علامات أبريلا، بي إم دبليو، دوكاتي، هارلي ديفيدسون، هوندا، هيابوسا، إنديان، كيه تي إم، موتوت جوزي، إم في، رويال إنفيلد، سوزوكي وياماها.

يُشار إلى أنه سيتم إغلاق بعض الطرقات في المناطق التي يمر بها الموكب بشكلٍ مؤقت مثل طريق دبي هاربر والممشى وجميرا بيتش ريزيدنس من الساعة 8.30 صباحاً إلى 9.30 صباحاً.

ويمثّل يوم السبت الفرصة الأخيرة لعشّاق السيارات لالتقاط الصور مع سياراتهم المفضلة والاستمتاع بالتجارب والفعاليات المميّزة التي يحتضنها المعرض.