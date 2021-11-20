4 سيارات مستعملة «معتمدة» للعائلات وطلبة المدارس بسعر أقل من 100 ألف درهم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه شريحة واسعة من العملاء الراغبين في عمليات البحث عن سيارة عائلية خاصة بالرحلات ويمكن استخدامها بالتنقلات اليومية واصطحاب أبنائهم إلى المدارس، إلى اقتناء سيارة مستعملة تتمتع بالموثوقية والاعتمادية، ونسبة رضا عملائها الأصليين خلال فترة الصيانة الدورية والضمان، بالإضافة إلى سعرها التنافسي الذي يتماشى مع ميزانية لا تتعدى 100 ألف درهم، تبرز منها أربع سيارات تنتمي إلى فئات مختلفة، تعتليها طرز يابانية وأميركية، متوافرة في السوق الإماراتية، ويعود تاريخ طرحها في الأسواق بين عامي 2015 و2019.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع عالمية مختصة، من أبرزها «أوتو بايتل» الأميركي، و«وكارز كير» البريطاني، السيارات الأربع وفقاً لكل فئة منها، التي تتمتع بالموثوقية والاعتمادية، وأعلى نسب رضا عملائها الأصليين، وتتمتع بنطاق سعري أقل من 100 ألف درهم.

للإطلاع على الـ 4 سيارات ، يرجى الضغط على هذا الرابط.