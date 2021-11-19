«سوبارو» تطلق أولى سياراتها الكهربائية

المصدر: طوكيو - د ب أ

أطلقت شركة سوبارو سيارتها Solterra الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من الموديلات الكهربائية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة خماسية الأبواب تمزج بين الملامح التصميمية الجذابة لموديلات SUV والكومبي المدمجة، مشيرة إلى أن طولها يبلغ 70ر4 متر.

وتعبر السيارة عن شخصيتها الوعرة من خلال الهيكل المرتفع وألواح الحماية على الجسم، فضلا عن تجهيزة لحماية قاع السيارة.

وينبض بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 204 حصان، ينقل قوته للمحور الأمامي، أما النسخ رباعية الدفع فتشتمل على محرك آخر على المحور الخلفي بقوة 109 حصان، في حين يبلغ مجموع قوة النظام 218 حصان.

ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 4ر71 كيلووات ساعة تبلغ بها السيارة مدى السير 460 كلم (نسخة الدفع الرباعي) أو 530 كلم (نسخة الدفع الأمامي).

ومن المتوقع أن تطرح سوبارو السيارة Solterra الجديدة في الأسواق خلال صيف العام القادم.