«MG GT» تنطلق في أسواق المنطقة بسعر يبدأ من 49 ألف درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اايوم

أطلقت «إم جي موتورز» سيارتها الجديدة كلياً «MG GT» في أسواق المنطقة، في طراز خاص بعام 2022، يخاطب شريحة الباحثين عن امتلاك سيارة سيدان تتمتع بمظهر رياضي جريء، وبسعر تنافسي للغاية يبدأ من 13 ألفاً و310 دولارات (48.8 ألف درهم).

وقالت «إم جي موتورز» إن «السيارة الجديدة متاحة بخيارين من محركات الأسطوانات الأربع، الأول بسعة 1.5 لتر، والثاني بالسعة اللترية ذاتها لكنه معزز بشاحن توربيني، وتنتج نطاق قوة يراوح بين 116 و171 حصاناً، وبلائحة سعرية تصل في أقصاها إلى 15 ألفاً و440 دولاراً (56.72 ألف درهم)».

وتعد «MG GT» ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة «MG»، وتستمد السيارة الجديدة الإلهام في خطوطها التصميمية من الطراز الكلاسيكي العريق ثنائي الأبواب «MGB» الذي يعود إنتاجه إلى عام 1962، لكن مع لمسات عصرية ذات طابع رياضي يخاطب روح الشباب، عبر شبك أمامي كبير الحجم ينفصل بشكل «اللهب الرقمي» عن الأضواء النحيفة العاملة بتقنية «LED»، ما يعزز الحضور القوي والديناميكي للسيارة، ويعاود الطابع الرياضي الظهور مع خطوط الخلفية، مع جناح خلفي مدمج يعمل بشكل متوازٍ مع الأكتاف الجانبية، وحارث الهواء أسفل المصد في تعزيز ثبات المركبة.

ويبرز المظهر والإحساس الديناميكيان في المقصورة الداخلية أيضاً، مع مقاعد ذات تصميم يدعم طريقة عمل الجسم، ويوفر ثباتاً أفضل للسائق أثناء القيادة، ويضم لوح القيادة في المقصورة شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس قياس 10 بوصات، مع تقنيتي «أندرويد أوتو» و«آبل كاربلاي»، ما يتيح لركاب المقصورة إمكانية ولوج أجهزتهم الذكية بسهولة إلى نظام السيارة.