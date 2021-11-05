4 سيارات تنتظرها الأسواق في النصف الأول من 2022

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنتظر الأسواق العالمية، في النصف الأول من العام المقبل 2022، طرح طُرز جديدة تقدمها كبرى الشركات العالمية، يبرز منها أربع سيارات طال انتظارها، من أبرزها الجيل الأحدث من «نيسان Z»، السيارة الرياضية ذات الملامح العصرية التي يمتد تاريخها العريق إلى 50 عاماً مضت، بالإضافة إلى الجيل الخامس من طراز «رانج روفر» الشهير.

وشهدت الأيام الماضية، إماطة كبرى شركات صناعة السيارات في العالم اللثام عن نتاجها الجديد، منها شركات «نيسان» و«لامبورغيني» و«لاند روفر» و«تويوتا»، وذلك ضمن التنافسية الشديدة التي تشهدها الأسواق من جهة، بجانب مخاطبة عملاء علاماتهم التجارية بالموعد الرسمي المحدد لطرح نتاجهم الجديد في الأسواق العالمية.

وسلط موقع «موتو1» البريطاني الضوء على أبرز الطرز التي تنتظرها الأسواق في النصف الأول من 2022، من ضمنها تقديم الصانع الياباني «نيسان» لطراز «Z 2023» الذي طال انتظاره، ويمثل الجيل التاسع من هذه السيارة الرياضية، وكشفت «لاند روفر» عن موعد طرح طرازها الجديد «رانج روفر» الذي يتضمن خيارات واسعة من مجموعة الحركة، بما فيها «المحركات الهجينة»، وصولاً لتحديد «لامبورغيني» الإيطالية، ربيع العام المقبل، موعداً لتسليم أولى نسخ سيارتها «LPI 800-4» التي تمثل تكريماً لمكانة سيارتها الأسطورية «كونتاش» التي يعود إنتاجها إلى نصف قرن مضى، وآخرها تدشين «تويوتا» حقبة السيارات الكهربائية، بتقديم «BZ4X».

للإطلاع على أبرز 4 طرز تنتظرها الأسواق في النصف الأول من 2022، يرجى الضغط على هذا الرابط.