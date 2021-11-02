«تويوتا» تكشف مميزات أولى سيارتها الكهربائية

المصدر: طوكيو -د ب أ

كشفت شركة تويوتا النقاب عن أيقونتها bZ4X الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية والمقرر طرحها في الأسواق منتصف العام القادم.

وأوضحت الشركة اليابنية أن السيارة الجديدة تطل بمظهر السيارات الكروس أوفر مع ملامح مستوحاة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV مثل مبيت العجلات مفتول العضلات وكسوة العتبات الجانبية الخاصة.

وتسع السيارة bZ4X خماسية المقاعد 452 لترا من الأمتعة، وينبض بداخلها محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع بطارية سعة 4ر71 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 450 كلم.

وتنطلق السيارة الكهربائية بسرعة قصوى 160 كلم/س، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر8 ثانية.