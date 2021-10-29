4 سيارات الأقل سعراً في السوق وتناسب حديثي القيادة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجّلت السوق الإماراتية عام 2021 طرح العديد من الطرز الاقتصادية التي تتماشى مع أصحاب الدخل المحدود من حيث القيمة السعرية، من ضمنها أربعة هي الأقل سعراً، وتعد خياراً مثالياً لحديثي القيادة، لتضمّنها باقة موسعة من عناصر السلامة، أبرزها نظام دعم النقاط العمياء (Blind Spot Assist) الذي يتولى تحذير السائق بعدم الانتقال إلى الحارة المجاورة لوجود سيارات أخرى في أماكن يصعب رؤيتها بالمرايا الجانبية، وذلك من خلال الاتكال على أنظمة استشعار راداري، يتصل بأضواء تنبيه غالباً ما يتم تثبيتها على أطراف المرايا الجانبية، أو بجانبها داخل حيز المقصورة.

«الإمارات اليوم» ترصد السيارات الأربع الأقل سعراً التي تم طرحها في السوق هذا العام 2021، وتدعم خاصية النقاط العمياء في المرايا الجانبية:

لمشاهدة السيارات الـ 4، يرجى الضغط على هذا الرابط.