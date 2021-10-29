أودي «إيه ترون آر إس» أقوى سيارة كهربائية متوافرة في الإمارات حالياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات، أخيراً، عن طرح سيارتها الكهربائية «إيه ترون آر إس» ذات القدرات الرياضية العالية التي تتوّجها كأفضل سيارة كهربائية موجودة حالياَ في الأسواق من حيث جودتها وقوتها وشكلها الداخلي والخارجي واعتماديتها.

وزودت السيارة الرياضية الجديدة بمحرك كهربائي تصل قوته إلى 650 حصاناً بعزم محرك 830 نيوتن، ما يمنحها قوة دفع هائلة تفوق أي سيارة من منافساتها، مع أداء ديناميكي عالي الجودة يعود إلى عراقة الشركة الألمانية، ويمكنها أن تقطع مسافة 472 كيلومتراً في شحنة واحدة.

ويمكن للسيارة أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.3 ثوانٍ، لتصل سرعتها المحددة إلى 250 كليومتراً في الساعة.

ويجذب الشكل الخارجي للسيارة الأنظار لدى مرورها أو اصطفافها في أي مكان، بسبب تصميمها المميز، وانسيابيتها ومصابيحها الأمامية من نوع «إل إيه دي ماتركس» المزودة بمؤشر الانعطاف الديناميكي، والمصابيح الخلفية المزودة بتقنية إلإضاءة بالليزر من أودي ونظام الإضاءة الديناميكي.

وجاءت السيارة التي تعد أول إنتاج لشركة أودي من السيارات الكهربائية إلى جانب طراز «كيو ترون»، بالعديد من الإضافات المتنوعة كالشاشة المجهزة بالوسائط المتعددة MMI التي تعمل باللمس وبنظام الملاحة، ونظام المساعدة عند تغيير المسار، ونظام التحذير عند فتح باب السيارة، ونظام المساعدة بحركة المرور الخلفية، وتثبيت السرعة المتكيف، ونظام المساعدة على تحسين الأداء وتجنب العوائق عند الانعطاف، ونظام المساعدة على الاصطفاف بكاميرا 360 درجة.

ويبدأ سعرها في الإمارات شاملاً ضريبة القيمة المضافة من 552 ألف درهم، ويصل السعر في فئة «آر إس» إلى 660 ألف درهم.

المواصفات الفنية:

■ أودي «إيه ترون آر إس» الكهربائية À650 حصاناً.

■ عزم محرك 830 نيوتن.

■ ناقل الحركة أوتوماتيك ثنائي السرعات.

■ تقطع مسافة 472 كيلومتراً في شحنة واحدة.

■ 3.3 ثوانٍ من صفر إلى 100 كيلومتر.

■ سرعتها المحددة تصل إلى 250 كليومتراً في الساعة.

■ استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر (صفر).

■ انبعاث ثاني أوكسيد الكربون (صفر).