العربية للسيارات تفوز بجائزة أفضل الممارسات في الإدارة من مجموعة دبي للجودة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قالت العربية عربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، في بيان رسمي اليوم (الثلاثاء)، أن قسم خدمات ما بعد البيع، فاز بجائزة "أفضل الممارسات في الإدارة" خلال المسابقة العالمية الثانية عشرة لمنتدى التحسين المستمر والابتكار الذي تنظمه مجموعة دبي للجودة.

وأكدت أنها منحت الجائزة تقديراً لدراسة الحالة التي أجرتها بعنوان "الاتصال المؤتمت لخدمات ما بعد البيع باستخدام التعلم الآلي والتحليلات القائمة على التنبؤ"، والتي تم خلالها تسليط الضوء على كيفية قيام الشركة باستخلاص بيانات الخدمة، واعتماد المقاييس التحليلية الرئيسية، لاستخدامها في اتصالات العملاء، من أجل زيادة مدة تعاملها معهم.