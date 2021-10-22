مواصفات ومزايا النسخة الرياضية من فورد «موستينغ ماتش» الكهربائية

المصدر: ديترويت -د ب أ

أطلقت شركة فورد النسخة GT الرياضية من أيقونتها Mustang Mach-E الكهربائية، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الأميركية أن النسخة الرياضية GT الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة إجمالية تبلغ 358 كيلووات/487 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 860 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق النسخة الرياضية GT من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

وتم تزويد السيارة ببطارية ليثيوم أيون سعة 88 كيلووات ساعة توفر مدى سير يصل إلى 500 كلم وفقا لدورة WLTP. وعند شحن البطارية بقدرة 150 وات لمدة 10 دقائق، فإنه يمكنها توفير مدى سير يبلغ 99 كلم.