«لكزس» تقدم فئة «كبار الشخصيات» في الجيل الرابع من سيارتها «LX»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «لكزس» عن الجيل الرابع من سيارتها «LX» طرازاً خاصاً بعام 2022، ومتوقع وصوله أسواق المنطقة بداية العام المقبل، وامتاز بتنوع إصداراته ومن ضمنها إطلاق فئة كبار الشخصيات «VIP»، التي تنفرد بمزيد من عناصر الفخامة، ومقصورة تضم أربعة مقاعد ركاب منفصلة.

وتأتي سيارة الجيل الرابع بعد 14 عاماً من إطلاق الجيل الثالث، في طراز جديد تم تصميمه على قاعدة «TNGA-F»، جاء بوزن إجمالي أخف بنحو 200 كيلوغرام مقارنة بسابقه، وقدرات أعلى في الارتقاء بمستويات الراحة وإثراء تجارب القيادة، مع الحفاظ على أعلى درجات الموثوقية وتحمّل الأداء العالي، ومن ضمنها إطلاق «لكزس» لفئة خاصة برجال الأعمال وكبار الشخصيات «VIP»، تأتي ضمن باقة فئات أخرى، تضم أيضاً نسخة «F-sport» الرياضية، التي تتيح للعملاء الاستمتاع بأنماط القيادة الرياضية على الطرق المعبدة.

وتشمل التقنيات الجديدة للسيارة أول زر تشغيل يستخدم نظام المصادقة ببصمة الإصبع من «لكزس»، ويسهم في خفض مخاطر السرقة، بالإضافة إلى مزايا برمجية متطورة مثل نظام الاختيار متعدد التضاريس ونظام التحكم في الجر، ولوحة عدادات تتكوّن من شاشتَي عرض، إحداهما علوية بقياس 12.3 بوصة، والثانية أسفل لوحة العدادات بقياس سبع بوصات، تتيح خاصية العرض الخلفي تحت أرضية السيارة، وهي الأولى من نوعها في العالم.

وتتمتع «LX» الجديدة بقدرات وتماسك عاليين على الطرق الوعرة، المقرونة بمزيد من عناصر الراحة لركاب المقصورة، ومنح السائق مزيداً من الثقة في التعامل مع التضاريس الصعبة، من خلال تزويد سيارة الجيل الرابع، بهيكل مطور، ونظام تعليق خلفي عالي المتانة، بالإضافة إلى زيادة زوايا ميلان ارتفاع أرضية السيارة بنحو 44 درجة في المقدمة، و45 درجة في المؤخرة، وخلوص أرضي (ارتفاع أسفل أرضية السيارة عن سطح الأرض) يصل إلى 700 ملليمتر.