أكبر مصنّعي هواتف «آي فون» تنتج 3 سيارات اختبارية كهربائية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، المصنعة لهواتف «آي فون» الخاصة بعلامة «أبل» الشهيرة، عن دخولها عالم صناعة المركبات الكهربائية، بالكشف دفعة واحدة عن ثلاثة طرز اختبارية، جاءت بالتعاون مع شركة «يولون موتور» التايوانية للسيارات.

يحمل اثنان من الطرز الاختبارية لـ«فوكسكون»، اسمَي «موديل سي» و«موديل إي»، المشتقين من اسمين شهيرين لطرازي «فورد» الكلاسيكية، فيما ينتمي الطراز الثالث «موديل تي» لفئة حافلات المدن الكبيرة.

ويحاكي «موديل سي»، من حيث خطوط التصميمية، فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، في حين حمل «موديل إي»، المنتمي لفئة السيدان الفاخرة، خطوطاً تصميمية من علامة «بينينفارينا» الإيطالية الشهيرة.

وأكدت «فوكسكون» وفقاً لنائب رئيس الشركة، أسو شي سين، أن إنتاج الطرز الكهربائية الثلاثة سيتم في ولاية أوهايو الأميركية، وذلك بعد شراء مصنع «لوردزتاون» للسيارات الكهربائية، الذي جاء مكملاً لشراء مصنع آخر لأشباه الموصلات في تايوان منذ شهرين.

وقال نائب رئيس شركة «فوكسكون» أسو شي سين، في تصريحات صحافية، إن «القيمة المتوقعة لسيارات (فوكسكون) الكهربائية ستصل إلى تريليون دولار تايواني في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يعادل 35 مليار دولار، في ظل طموحات مشروعة للعب دور رئيس بقطاع المركبات الكهربائية في العالم».

وأضاف: «اهتمامنا في قطاع المركبات الكهربائية بدأ في نوفمبر 2019، قبل أن يتم التحرك بسرعة، حيث أعلنا هذا العام عن صفقات لبناء السيارات في أميركا».

واختتم: «سيتم بيع السيدان (موديل إي) في الأسواق العالمية، في طراز يخضع للتطوير مع شركة (بينينفارينا) الإيطالية، في حين يقتصر بيع (موديل سي) على السوق التايوانية وتحت إحدى علامات شركة (يولون) التجارية، التي من المقرر لها أن تصل السوق في 2023، فيما يبدأ تشغيل الحافلة (موديل تي) العام المقبل، بالشراكة مع مزود خدمة التنقل المحلي».

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