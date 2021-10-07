«برابوس» أسرع سيارة «SUV» في العالم.. 330 كيلومتراً في الساعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «برابوس»، أخيراً، طرازها «روكيت إديشن 900»، الذي يعدّ أسرع سيارة رياضية متعددة الأغراض «SUV» في العالم، بسرعة قصوى تبلغ 330 كيلومتراً في الساعة، ويقتصر إنتاجه على 25 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 455 ألفاً و489 يورو (1.9 مليون درهم) ثمناً للنسخة الواحدة.

وقالت شركة التعديل الألمانية «برابوس»: «إن الطراز الجديد يستند إلى سيارة (مرسيدس جي إل إي كوبيه-إيه إم جي 63)، مع جملة تعديلات سمحت للمحرك ذي سعة 4.5 لترات بإنتاج قوة 900 حصان، و1250 نيوتن/‏‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيلين بدفعها إلى الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.2 ثوانٍ، وصولاً إلى سرعة قصوى تصل إلى 330 كيلومتراً في الساعة».

وأوضحت «برابوس» أن «معدلات الأداء الجديدة، التي تم الحصول عليها جرّاء زيادة السعة الأصلية من 4 إلى 4.5 لترات، بجانب زيادة تجويف الأسطوانات، وتركيب مكابس جديدة، والذي ترافق مع استبدال لشاحني التوربو بآخرين أكبر حجماً واستطاعةً، ومضخة دفع إضافية، ونظام عادم رياضي من التيتانيوم والكربون، سمح لـ(روكيت إديشن 900) بأن تصبح أسرع سيارة رياضية متعددة الأغراض في العالم».

وزوّدت «برابوس» سيارتها الجديدة بمجموعة خاصة من مكونات «ديناميكيا الهواء» المصنعة من الكربون المكشوف، تشتمل على جناح أمامي عريض، ومأخذ هواء في شبكة المبرد، وحواف لمأخذ الهواء الجانبية في المصدّين الأمامي والخلفي، وجناح خلفي مكون من ثلاث قطع يعمل بالتوازي مع حارث هواء أسفل المصدّ الخلفي، في تعزيز ثبات السيارة.

كما قدمت «برابوس» خيارات عدة لتصميم العجلات المعدنية، بما فيها خيار «برابوس مونوبلوك زد» البلاتيني من قياس 24 بوصة، المزوّدة بأقراص مكابح مصنعة من الكربون.