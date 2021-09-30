نصائح.. 5 أسباب رئيسة وراء انحراف السيارة عن مسارها

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تؤكد أبحاث ودراسات لمواقع مختصّة في عالم السيارات وجود خمسة أسباب رئيسة وراء ظهور انحراف للسيارة عن مسارها المستقيم، عند رفع السائق كلتا يديه عن المقود أثناء القيادة.

وقال خبراء في عالم السيارات: «إن ظهور انحراف للسيارة باتجاه اليمين أو اليسار، يدل على وجود خلل فني أو اختيار خاطئ في آليات ضبط منظومة الحركة الأجزاء المنسوبة لها، كالإطارات وأنظمة التعليق والمكابح وغيرها».

وأضاف الخبراء أن «خمسة أسباب رئيسة هي الأكثر شيوعاً في الطرز القديمة من السيارات، تؤدي ظهور أي منها إلى انحراف السيارة عن مسارها عند رفع السائق يديه عن المقود أثناء القيادة، في مؤشر يتوجب على السائق عدم تجاهله وإصلاحه بالسرعة الممكنة، لما يشكله الانحراف من خطورة شديدة على سلامة القيادة ومستخدمي الطريق». وتالياً الأسباب الخمسة:

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